Las otras condenas por corrupción que han sacudido la política: de los 33 años de prisión a Bárcenas a los seis de Griñán

Los detalles Ábalos es el exministro con una pena más alta, 24 años, mientras que Rato ha sido el político de más alto rango condenado.

José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas, convirtiéndose en el exministro con la mayor condena en España, superando a Eduardo Zaplana, quien recibió diez años. Ábalos ya ha cumplido casi siete meses en prisión preventiva. Comparado con otros políticos, Guillermo Ortega, conocido como 'el Rata', recibió la mayor condena con 38 años y tres meses por el caso Gürtel, aunque solo cumplió seis. Arturo González Panero fue sentenciado a casi 37 años, pero ha cumplido poco más de cuatro. Luis Bárcenas, vinculado a la Gürtel y el Partido Popular, fue condenado a 33 años y cuatro meses, cumpliendo poco más de ocho. Rodrigo Rato recibió cuatro años y medio por el uso indebido de las tarjetas black.

José Luis Ábalos ha sido condenado este lunes a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. El exministro de Transportes ya lleva cumplidos casi siete meses en prisión preventiva y no es el primer político en ser sentenciado. Desde Luis Bárcenas a Rodrigo Rato o Jaume Matas, comparamos su condena con la de otros políticos.

La mayor condena a un político español en un solo juicio fue a 38 años y tres meses de cárcel y se la llevó Guillermo Ortega, conocido como 'el Rata'. El exalcalde de Majadahonda lideró el saqueo de fondos públicos a cambio de comisiones millonarias en el llamado caso Gürtel. Cumplió solo seis años.

Le sigue su compañero, Arturo González Panero, el 'Albondiguilla', exalcalde y facilitador clave de la trama en Boadilla del Monte. Fue sentenciado a casi 37 años, de los que, de momento, ha cumplido poco más de cuatro.

En tercera posición, está Luis Bárcenas, el vínculo de unión entre la Gürtel y el Partido Popular. Le cayeron 33 años y cuatro meses, y cumplió poco más de ocho.

Tampoco se queda atrás el exconsejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, en régimen de semilibertad desde 2023. Lo condenaron a casi 32 años durante la primera época de la trama. Salió a los cuatro años y medio.

Exministros condenados

En lo referido a ministros, la máxima condena se la lleva José Luis Ábalos, muy por encima de Eduardo Zaplana. 24 años frente a diez. El también expresidente de la Generalitat Valenciana fue condenado por cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y armar una red internacional para ocultar el dinero. Salió a los ocho meses por problemas de salud.

En el marco del caso Palma Arena, una red de corrupción que nació durante la construcción de un velódromo, el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, fue condenado a seis años.

Lo mismo le cayó a José Antonio Griñán, por el caso de los ERE de Andalucía. En este caso, el expresidente de la Junta no llegó a entrar en prisión por su enfermedad.

Cerrando el ranking está Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, el del milagro económico español, fue condenado a cuatro años y medio por apropiación indebida en el uso de las tarjetas black. Es el cargo de mayor rango condenado a prisión.

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