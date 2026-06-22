Begoña Gómez ante el juez Peinado, en directo | El CGPJ decide hoy sobre la posible sanción disciplinaria a Peinado

✒️OPINIÓN | El juez Peinado como mayor activo electoral del PSOE No puedo decir que el juez Peinado prevarica porque eso implicaría que me demandaría y me condenarían, pero sí puedo decir que en un país en el que la justicia funcione de manera ordinaria y con el principio de que la justicia es igual para todos el juez Peinado solo podría acabar el proceso contra Begoña Gómez encausado bajo la acusación de haber prevaricado y apartado de la carrera judicial. El delirio constante de sus actuaciones dirigidas siempre a generar el mayor coste político al PSOE y al Gobierno se convertirán en un boomerang que de forma paradójica convierta al juez Peinado en el mayor activo electoral para el PSOE. Nadie puede negar la existencia de lawfare en España contra el Gobierno con un especimen judicial como el hijo de la concejala del PP. → Lee el artículo completo de Antonio Maestre en laSexta: El juez Peinado como mayor activo electoral del PSOE Antonio Maestre Compartir en X

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Pilar Velasco, sobre el auto del juez Peinado: "El mundo al revés, la Policía recuerda a la Justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley" La periodista Pilar Velasco critica en laSexta Xplica la actuación del juez Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestiona especialmente la decisión de retirarle el pasaporte. "Es el mundo al revés. La Policía le tiene que recordar a la Justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley. Y los sindicatos policiales, al unísono, todos, desde los más conservadores a los que menos, le tienen que recordar al juez Peinado como está faltando a todas las garantías", asegura al comienzo de su intervención. Pilar Velasco, sobre el auto del juez Peinado: "El mundo al revés, la Policía recuerda a la Justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley" laSexta Xplica Compartir en X

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El PP ve "lógico" el enfado de los policías con el juez Peinado pero califica la Moncloa como "un centro de tráfico de influencias" "Absoluto respeto y respaldo a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Es la primera reacción del PP tras las duras críticas de los sindicatos policiales al juez Juan Carlos Peinado por asegurar en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez que "no cabe duda" de que los escoltas podrían colaborar en una hipotética fuga de la mujer de Pedro Sánchez. Tras el silencio sepulcral de Alberto Núñez Feijóo, ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la encargada de pronunciarse 24 horas después de estallar la polémica. Gamarra asegura que es "lógico" el enfado de las asociaciones de policías, ya que "ellos representan a los hombres y mujeres que, desde los CFSE, trabajan diariamente en la protección de los españoles". El PP ve "lógico" el enfado de los policías con el juez Peinado pero califica la Moncloa como "un centro de tráfico de influencias" Compartir en X

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La Policía Nacional considera "injustificado" dejar "sombras de sospecha" sobre los agentes Ante esta afirmación recogida en el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez, la Policía Nacional ha reiterado "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias de la Policía Nacional". "Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta. Los miembros de la Policía Nacional desarrollan sus funciones bajo el estricto mandato recogido en la Constitución Española, que les encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", añade el comunicado. La dirección de la Policía rechaza el señalamiento de Peinado y tacha de "injustificado" dejar "sombras de sospecha" sobre los agentes Jessica Ojeda Compartir en X

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El auto contra Begoña Gómez, el juez Peinado cuestiona la integridad de la Policía Pero si algo ha generado polémica con respecto al auto del juez Peinado contra Begoña Gómez ha sido su cuestionamiento sobre la integridad de la Policía. En el auto, Peinado argumenta que, pese a estar "en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado", esos agentes "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la Justicia". En consecuencia, alega que el hecho de residir en una zona de alta seguridad como La Moncloa no hace inviable el riesgo de fuga, por lo que debe retirar el pasaporte y prohibirle abandonar España. Unas palabras que han causado una enorme indignación en el gremio policial. El sindicato JUPOL ha catalogado esa justificación como "una auténtica barbaridad" al "sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga". Tras el duro comunicado de JUPOL, el resto de sindicatos policiales se han sumado a las críticas hacia el juez Peinado por poner en entredicho la profesionalidad de los agentes del Palacio de la Moncloa. La Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado que "o el juez Peinado rectifica o le vamos a denunciar". "El ataque gratuito y miserable de hoy en un auto contra los policías nacionales supera todo lo tolerable", lamenta el sindicato en un comunicado. Juan Pizarro Compartir en X

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🔎El auto de Peinado contra Begoña Gómez: delitos graves sin beneficio económico, 60 menciones a Sánchez y señalamiento a policías Si algo llama la atención en el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez es que en 84 páginas, Peinado hace alusión a Pedro Sánchez en más de 60 ocasiones. Hay 28 alusiones a la expresión "presidente del Gobierno", cita 20 veces a la "Presidencia del Gobierno", y hasta en once ocasiones menciona el nombre de Pedro Sánchez. Además, en el documento, Peinado asegura que la continuidad del líder del PSOE en la Presidencia del Gobierno es "efímera", justificando así la aplicación de medidas cautelares. Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser y colaborador de laSexta asegura que, más allá de los argumentos jurídicos, el auto demuestra la "obsesión de Peinado hacia Pedro Sánchez". El auto de Peinado contra Begoña Gómez: delitos graves sin beneficio económico, 60 menciones a Sánchez y señalamiento a policías Juan Pizarro Compartir en X

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El abogado de Begoña Gómez denuncia al juez Peinado ante el CGPJ por conocer el auto a través de la prensa El abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no haber recibido notificación formal del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado y haber tenido que conocer su existencia y contenido a través de los medios de comunicación. En el escrito, presentado este sábado y al que ha tenido acceso Europa Press, Camacho sostiene que "lo verdaderamente alarmante" es que, hasta el momento de presentar la queja, no había recibido comunicación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos. El letrado alega que esta situación constituye una "grave irregularidad" en el funcionamiento del órgano judicial, contraria al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva recogidos en el artículo 24 de la Constitución. Subraya, en particular, la gravedad de que se adopten medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, sin comunicación previa o simultánea a la defensa, lo que impediría el ejercicio inmediato de los recursos procesales disponibles. Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. En su escrito, la defensa invoca también los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas, sin que dicha obligación quede condicionada al día de la semana en que se dicten. La queja solicita al CGPJ que admita el escrito y lo tramite conforme al procedimiento legalmente establecido, que la Inspección de Tribunales verifique las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones y los motivos por los que no se procedió a su notificación, que se adopten las medidas oportunas si se acredita un funcionamiento anormal del órgano judicial y que se comunique al compareciente el resultado de las actuaciones. Europa Press Compartir en X

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¿Puede afectar la decisión del CGPJ al caso de Begoña Gómez? Pese a que de esta reunión podría salir un expediente sancionador contra Juan Carlos Peinado, eso no afectaría a la causa contra Begoña Gómez, que seguirá adelante pase lo que pase y entrará en la fase del juicio oral, puesto que las posibles medidas a adoptar solo están relacionados con el juez, que se jubilará el próximo mes de septiembre. No obstante, y con independencia de esta causa, tanto la esposa de Pedro Sánchez como su asesora Cristina Álvarez recurrirán ante la Audiencia de Madrid las medidas cautelares impuestas contra ellas, que consisten en la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en sede judicial quincenalmente. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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🚨Perelló propuso enviar el auto de Peinado al promotor de acción disciplinaria por falta grave Fuentes jurídicas trasladan a laSexta que, en la reunión que se celebró este domingo de manera extraordinaria, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, propuso enviar el auto de Peinado al promotor de acción disciplinaria por falta grave de desconsideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de propiciar la apertura de un expediente. No obstante, los vocales conservadores reclamaron que se abordase un "debate amplio" para esclarecer si el asunto merece la apertura de unas diligencias disciplinarias o simplemente unas de carácter informativo. Ante esta disyuntiva, y debido al enconamiento de las posturas de progresistas y conservadores, la reunión se pospuso a este lunes. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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