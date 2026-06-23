El silencio Sánchez: el presidente sigue sin pronunciarse 24 horas después de conocer la condena de Ábalos a prisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).

Los detalles El presidente del Gobierno sigue sin reaccionar en público a la condena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes y este martes tampoco ha querido responder este martes a las preguntas de los periodistas.

Pedro Sánchez ha mantenido silencio tras la condena de 24 años de prisión a su exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. A pesar de participar en un acto del IMSERSO, evitó comentar la sentencia que afecta a un antiguo aliado clave en su ascenso al poder. Sin embargo, Sánchez insinuó que el Gobierno seguirá adelante pese a las dificultades. Mientras tanto, otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Transportes Óscar Puente, han expresado su indignación por la libertad del comisionista Víctor de Aldama tras colaborar con la Justicia. Fuentes de Moncloa reconocen la dureza de la condena y desean pasar página.

Silencio absoluto. Es la respuesta que Pedro Sánchez está dando a la durísima sentencia del caso mascarillas. Han pasado 24 horas desde que su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fuese condenado a 24 años de prisión y el presidente del Gobierno sigue sin pronunciarse en público.

El presidente ha intervenido este martes en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), y tanto a la entrada como a la salida ha esquivado las preguntas de los periodistas sobre la condena al que fuera su número tres y el defensor de la moción de censura que le llevó a Moncloa en 2018. Tampoco se pronunció este lunes en un acto en el Teatro Real de Madrid que tuvo lugar escasos minutos después de conocerse la sentencia.

Sin embargo, el presidente ha hecho una reflexión velada sobre la situación del Gobierno después de esta sentencia contra el corazón del sanchismo. En el acto del IMSERSO, Sánchez ha afirmado que continuará "pese a todas las dificultades y las piedras en el camino". El líder socialista ha defendido su continuidad en Moncloa alegando que el Gobierno seguirá trabajando "para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor".

El Gobierno califica de "durísima" la condena a Ábalos y critica que Aldama "se vaya de rositas"

Pese al silencio de Sánchez, otros miembros del Gobierno sí que han reaccionado a la sentencia del caso mascarillas. Uno de los primeros en hacerlo este lunes fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que mostró su indignación respecto a que el comisionista Víctor de Aldama quede en libertad al haber colaborado con la Justicia. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", dijo Puente a través de su cuenta en la red social X apenas unos minutos después de conocerse la sentencia.

Unas críticas a Aldama que comparte el resto del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta su indignación al ver que el comisionista del caso mascarillas "se ha ido de rositas". Esas mismas fuentes reconocen que la condena a Ábalos es "durísima" y supone un momento "triste" para el PSOE y el Ejecutivo, aunque apuntan que, para ellos, el exministro de Transportes forma parte "del pasado" y recalcan que lo que quieren ahora es poder "pasar página".

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