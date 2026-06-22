El abogado de Ábalos define la sentencia del Supremo como "muy poco motivada y muy apresurada"

¿Qué ha dicho? "Hemos leído la sentencia con detenimiento y creemos que la sentencia tiene muchísimos puntos de ataque", ha asegurado la defensa de José Luis Ábalos, que además, asegura que el exministro "está tranquilo".

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos, exministro y secretario de Organización del PSOE, a 24 años y 3 meses de prisión. Ábalos, que ha conocido su condena desde la prisión de Soto del Real, se ha mostrado tranquilo según su abogado, Marino Turiel Gómez. Sin embargo, la defensa no está satisfecha con la sentencia, considerándola apresurada y poco motivada. El Supremo ha determinado que Ábalos, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, formaban una organización criminal para cometer cohechos, malversación y tráfico de influencias. Koldo ha recibido 19 años y 8 meses de cárcel, mientras que Aldama cumplirá un año de trabajos comunitarios.

24 años y 3 meses de prisión. Esta es la condena que ha decretado este lunes el Tribunal Supremo para el que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Ha conocido sus penas desde prisión con "muchísimo estupor", pero se ha podido expresar gracias a su abogado, quien, según ha contado a laSexta, asegura estar "tranquilo". De hecho, ha sido él quien ha dado ánimos a su equipo de defensa y, acto seguido, les ha encomendado "seguir luchando".

Su abogado, Marino Turiel Gómez, no ha tardado en reaccionar. Lo ha hecho a las puertas de la prisión madrileña de Soto del Real. Ha ido a visitar a Ábalos tras la lectura de su sentencia.

Ha sido allí cuando ha asegurado que Ábalos, a estas horas, está tranquilo y que ha podido hablar con él ya dos veces. Eso sí, la defensa del exministro no se muestra nada contenta con lo sentenciado por el alto tribunal. "Hemos leído la sentencia con detenimiento y creemos que la sentencia tiene muchísimos puntos de ataque", ha asegurado Marino Turiel Gómez a los micrófonos de laSexta.

Además, considera que estamos ante "una sentencia muy apresurada y muy poco motivada", algo que, reconoce, "es raro en el Tribunal Supremo"."No nos esperábamos una sentencia tan dura y tan extrema", ha reconocido.

Y eso no ha sido todo porque, a su salida, ya habiendo estado cara a cara con su cliente, el abogado ha anunciado que Ábalos continuará su lucha. Es decir, que va a recurrir a Europa e irá ante el Tribunal Constitucional. Hará todo lo posible para "buscar la nulidad del proceso".

El Supremo considera probado que Ábalos, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, formaban una organización criminal con papeles asignados y para cometer delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Por ello, a Koldo le han caído 19 años y 8 meses de cárcel, mientras que Aldama se libra. Le han condenado a cuatro años, pero se le conmuta la pena por un año de trabajos comunitarios.

Por último, ha lanzado varios dardos contra Aldama, asegurando que con esta sentencia "se está premiando al jefe de la banda"."El jefe de la banda es el que designa a los acólitos que van detrás de él y el que ha dicho: 'son todos estos y yo me libro de la cárcel'", ha criticado el abogado para asegurar que "esto no puede ser". Porque considera que se está premiando con impunidad a quien dirige una organización criminal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido