Al menos ocho muertos y más de 30 heridos en un tiroteo en una escuela de Tailandia: el atacante era estudiante del centro

El contexto El atacante vivía con sus abuelos, de 73 y 74 años. Las autoridades también han encontrado sus cuerpos sin vida en la casa. Al verse acorralado, el joven, de 14 años, se ha suicidado.

Un tiroteo en el instituto Debsirin Nonthaburi, cerca de Bangkok, Tailandia, ha dejado al menos ocho muertos y 30 heridos. Un estudiante de 14 años, armado con una pistola de nueve milímetros, irrumpió en la escuela disparando indiscriminadamente, matando a cinco profesores y tres alumnos antes de quitarse la vida. Las autoridades encontraron 60 proyectiles en el lugar. El joven también asesinó a sus abuelos. El primer ministro, Anutin Charnvirakul, expresó sus condolencias y cuestionó cómo pudo ocurrir tal tragedia en el país, donde la posesión ilegal de armas puede resultar en penas de hasta 10 años de cárcel.

Al menos ocho personas han muerto y unas 30 han resultado heridas en un tiroteo llevado a cabo en el instituto Debsirin Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (Tailandia), durante la mañana de este viernes. Sobre las 10:00h de la mañana -en torno a las 5:00h de la madrugada en la España peninsular-, la fundación de rescate tailandesa Poh Teck Tung recibió un aviso de que se estaban registrando disparos dentro de una conocida escuela de secundaria.

En el interior del instituto, un alumno del centor, de 14 años, ha sembrado el terror. Armado con una pistola de nueve milímetros ha irrumpido en su escuela a las afueras de Bangkok. "Al principio pensé que eran petardos o que alguien estaba golpeando algo con fuerza. Entonces empezó a ser más frecuente", cuenta un testigo.

El atacante, al que una cámara capta corriendo por un pasillo, habría disparado hasta 26 veces, según testigos.

La Policía ha encontrado después otras 34 balas en el lugar de los hechos. En total, 60 proyectiles. Todo calculado para perpetrar una masacre. "Seguía disparando indiscriminadamente cuando subimos al sexto piso y econtramos a un profesor, tendido en el suelo, muerto", explica el equipo de Emergencias.

El joven ha matado a cinco profesores y tras alumnos antes de verse acorralado y quitarse la vida. Hay más de 30 heridos, nueve de ellos de gravedad. El atacante vivía con sus abuelos, de 73 y 74 años. Las autoridades también han encontrado sus cuerpos sin vida en la casa.

"Ellos dos han sido sus primeras víctimas. Ha sido un crimen premeditado. Si no se hubiera suicidado podría haber herido a más personas", señala el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul.

Charnvirakul ha expresado sus condolencias a las víctimas de un suceso "terrible" que "no debería haber ocurrido". "No solo lamento lo sucedido a las víctimas, sino que esto haya pasado. ¿Cómo puede pasar algo así en nuestro país?", pregunta. "Por eso el Gobierno no permite que los ciudadanos posean armas de fuego", añade.

Las leyes sobre posesión de armas en Tailandia son bastante estrictas y la posesión ilegal de armas de fuego puede conllevar penas de hasta 10 años de cárcel. Aun así, según explican desde BBC, el país sigue teniendo una de las tasas de posesión de armas más altas del Sudeste asiático.

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