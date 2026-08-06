El consejero señalado por Ayuso por la compra del ático dice ahora que Madrid "no tiene una residencia oficial para la presidenta"

El contexto Así se he pronunciado ahora Miguel Ángel García pese a que la Comunidad de Madrid siempre defendió que el ático era para usarlo como "oficina" por la presidenta madrileña, aunque en el catastro aparece como uso residencial.

La Comunidad de Madrid se encuentra en una creciente polémica por las excusas para justificar la compra de un ático de lujo. Miguel Ángel García, Consejero de Presidencia, intentó desvincular a Isabel Díaz Ayuso del inmueble, pero sus declaraciones generaron más dudas. Aseguró que el ático se adquirió para necesidades de la Comunidad y se pondrá a la venta para ayudar en la reconstrucción, aunque las cuentas de Planifica Madrid revelan que solo se han comprado dos propiedades desde 2019. Además, García criticó al Gobierno central y desvió la atención hacia otros temas, mientras Ayuso se desentendía del asunto, alegando desconocimiento.

La Comunidad de Madrid se lía —cada vez más— con las excusas para tratar de justificar la compra del ático de lujo. El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha querido decir que de ninguna manera el inmueble era para que viviera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero al querer defender eso casi ha acabado diciendo podría tener que haber sido así.

"En los próximos días se pondrá a la venta, tal y como yo había indicado, para poder ayudar en las labores de reconstrucción, y este inmueble, reitero, se adquiere para ponerlo al servicio de las necesidades que pueda tener la Comunidad de Madrid", ha insistido en una justificación inicial que ya dejó muchas lagunas.

Además, tras la visita que ha realizado este jueves a una finca afectada por los incendios en el municipio madrileño de Valdemaqueda, ha reiterado que la empresa Planifica Madrid "ha vendido y ha comprado otros inmuebles y siempre, lógicamente, con esa finalidad de ponerlos al servicio de la Comunidad de Madrid".

Así lo ha dicho pese a las cuentas de la empresa, a las que ha tenido acceso laSexta, revelan que esos "otros inmuebles" son solo dos propiedades desde que llegó Ayuso al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2019: el edificio que alberga su propia sede social, en el barrio de Tetuán, y la casa del poeta Vicente Aleixandre, en Chamberí.

"Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país", ha dicho a continuación, pese a que siempre defendieron que el ático era para usarlo como "oficina" por la presidenta madrileña, aunque en el catastro aparece como uso residencial.

Tras eso, ha afirmado que "todos aquellos que han salido buscando fantasmas no dicen todas estas cuestiones". "Que tenemos a un presidente del Gobierno que en mitad de los incendios y cuando se estaba invadiendo la ciudad de Ceuta, lo teníamos en la residencia Real de La Mareta disfrutando de sus vacaciones con más seguridad que toda la ciudad de Ceuta", ha agregado en un intento de desviar la atención del escándalo-

"De eso no quieren que hablemos, por eso están buscando un fantasma a algo que hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana", ha manifestado.

A continuación, ha añadido: "La izquierda y la ultraizquierda necesita estirar este chile simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el 'sanchismo' y la izquierda en este país".

Así se ha pronunciado el consejero un día después de que Ayuso se quisiera quitar la polémica de encima asegurando no tener "la menor idea" de la compra y posterior puesta en venta del piso. "No es mi competencia saberlo", alegó, cargándole el problema a Miguel Ángel García, del que depende directamente Planifica Madrid, la empresa que efectuó la operación.

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