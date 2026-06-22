Joaquim Bosch considera que la condena de Ábalos y Koldo "no supone ninguna sorpresa a la vista de las pruebas practicadas"

El magistrado entiende que pueda generar un mayor debate la condena a Aldama aunque señala que el Tribunal Supremo, con su decisión, "ha asentado doctrina".

José Luis Ábalos y Koldo García han sido condenados a 24 años y tres meses y 19 años de prisión y ocho meses, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. Víctor de Aldama, por su parte, condenado a cuatro años y medio, no deberá ingresar en prisión ya que ha colaborado con la justicia. "¿Qué mensaje cree usted que se está mandando con esta sentencia tan ejemplar?", plantea Iñaki López a Joaquim Bosch.

El magistrado cree que el mensaje es "claro": "Quien colabora con la justicia puede tener incentivos, puede tener reducciones de condena y aquellos contra los que hay pruebas de cierta relevancia, sino colaboran y no reconocen los hechos, se exponen a que haya sentencias con el máximo rigor previsto en el Código Penal".

Bosch indica que la condena de Ábalos y Koldo "no supone ninguna sorpresa a la vista de las pruebas practicadas". El magistrado expone que sí que había dudas con respecto a la condena de Aldama. "Y aquí creo que el Tribunal Supremo ha asentado doctrina", afirma.

Para él, la condena del comisionista "ha marcado en qué supuestos puede haber una reducción sensible de la pena cuando hay una colaboración con la justicia". "Y esto puede ser muy relevante para casos futuros", añade.

Iñaki indica que es muy diferente "una reducción sensible de la pena" a pedir siete años, recibir una condena de cuatro y medio "y acaben cambiándote por uno de labor a la comunidad". "Es verdad que la ley contempla que, a los delatores, lógicamente, se les dé una reducción de pena, pero hasta tal punto es que da la sensación de que una de las partes principales de la trama que estaba compuesta por estos tres individuos, poco más o menos que se va de rositas, al menos en este caso", añade el presentador.

El magistrado expone que esa valoración del Tribunal Supremo "puede ser discutida jurídicamente". "La prueba más cara es que la Fiscalía Anticorrupción no consideraba que existiese una atenuante muy cualificada y pedía una pena de siete años, que hubiera implicado el ingreso efectivo en la cárcel de Aldama", expone.

Bosch expone que el Supremo ha explicado por qué no se han acogido a esa posición de la Fiscalía, indicando que consideran que los delitos de corrupción de esas características "son muy difíciles de detectar, de investigar y de condenar".

"El Tribunal Supremo considera que debe incentivarse al máximo esa relación interna, porque con la aportación de documentos, de pagos, de elementos de prueba y también reconociendo los hechos, facilita la condena", indica el magistrado. El juez considera que en ese punto "está el debate". El considera "positivo" que se incentive "hasta ese nivel la delación, porque así hay más condenas por corrupción o al mismo tiempo esto puede generar situaciones de impunidad, que igual hay mucha parte de la sociedad que puede no comprender".

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