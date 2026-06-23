El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029

Los datos Aunque la condena para José Luis Ábalos es de 24 años de cárcel, la sentencia explicita que el cumplimiento máximo de la pena es de 16 años y medio de cárcel. Por tanto, como el exministro entró en la cárcel el 27 noviembre de 2025, no saldría de la cárcel hasta el 27 de mayo del 2042.

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su exasesor, Koldo García, a 19 años, por su implicación en el caso de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, Ábalos cumplirá un máximo de 16 años y medio de prisión, por lo que no podrá acceder a permisos penitenciarios hasta enero de 2030 y a la libertad condicional hasta enero de 2038. La trama, definida como una "organización criminal", operaba bajo la influencia de Ábalos, quien usaba su posición para favorecer contratos públicos a cambio de beneficios económicos.

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su exasesor, Koldo García, a 19, por el caso mascarillas. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia.

Ábalos y García ingresaron el pasado 27 de noviembre en prisión provisional en el Centro Penitenciario Madrid V, situado en la localidad de Soto del Real, por lo que cuando se conoció este lunes el veredicto ya habían pasado 208 días encarcelados, periodo que se les descuenta del total a cumplir.

Aunque la condena para José Luis Ábalos es de 24 años de cárcel, la sentencia explicita que el cumplimiento máximo de la pena es de 16 años y medio de cárcel. Por tanto, como el exministro entró en la cárcel el 27 noviembre de 2025, no saldría de la cárcel hasta el 27 de mayo del 2042.

Por otro lado, los permisos penitenciarios se conceden con un cuarto de la condena. Es decir, a partir de los cuatro años y un mes y medio de condena. Con lo cual, en este caso, Ábalos no podrá acceder a permisos penitenciarios hasta enero de 2030.

Además, a la libertad condicional se puede acceder con tres cuartos de la condena. Es decir, 12 años y un mes y medio de condena. De esta manera, el exministro podría acceder a la libertad condicional a partir de enero de 2038.

En el caso del exasesor, la sentencia explicita que el cumplimiento máximo de la pena es de 15 años de cárcel. Como Ábalos, Koldo García entró en la cárcel el 27 noviembre de 2025, por lo que no saldría de la cárcel hasta noviembre de 2040.

Como los permisos penitenciarios se conceden con un cuarto de la condena, Koldo podría solicitarlos a partir de los 3 años y 9 meses de condena, es decir, a partir de finales de agosto de 2029.

En el caso de la libertad condicional, a la que se accede con tres cuartas partes de la condena, el exasesor de Ábalos podría solicitarla a los 11 años y 3 meses, en febrero de 2037. De esta manera, Koldo García saldría de la cárcel a finales de noviembre de 2040 tras cumplir los 15 años de cumplimiento máximo de la pena.

Las claves de la sentencia

El Tribunal Supremo condenó a los tres acusados por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia. La sentencia expone todos los detalles del funcionamiento de una trama que hará que el ex número tres del PSOE pase sus próximos años entre rejas.

La sentencia define a la trama como una "organización criminal con vocación de permanencia". En ella, los tres condenados se repartieron las funciones para maximizar la influencia de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

El exdirigente socialista era considerado el jefe y usaba su influencia para favorecer contratos públicos a empresas captadas por Aldama, a cambio de un beneficio económico del que todos participaban. Por su parte, Koldo García era su "hombre de confianza", hacía gestiones personales para influir en adjudicaciones, arregló enchufes en empresas públicas y gestionaba y reclamaba mordidas. Víctor de Aldama era el encargado de captar empresas para la trama y pagar suculentas comisiones.