El PSOE denuncia a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por la compra del ático de Ayuso: "Es una chapuza colosal"

¿Qué está pasando? Óscar López confirma que su partido se querellará por posibles delitos de "prevaricación administrativa y malversación" tras más de una semana de polémica por la vivienda. "Es impropio de una democracia", dice.

El PSOE, liderado por Óscar López, denunciará ante la Fiscalía la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí, señalando posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. López critica la falta de explicaciones claras sobre el inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid, describiendo el proceso como un "relato cada vez más culpable". La Comunidad ha ofrecido versiones contradictorias sobre el uso y venta del piso. López cuestiona la política de vivienda de Ayuso y anuncia acciones legales para obtener documentación sobre la compra. También critica los viajes de Ayuso al Caribe y Miami, y pide su dimisión y la devolución del dinero público.

El PSOE va a denunciar ante la Fiscalía la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí. Así lo ha confirmado Óscar López, líder de los socialistas madrileños, que apunta a posibles delitos de "prevaricación administrativa y malversación" en el inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid. "Es una chapuza colosal", ha dicho.

Así se ha expresado el también ministro de Transformación Digital y de la Función Pública ante los medios en relación al "super ático" de Ayuso: "Han pasado nueve días desde una noticia tan surrealista como escandalosa. No hemos parado de pedir explicaciones. Hemos registrado muchas solicitudes y preguntas para aclarar este episodio pero no ha habido respuesta".

"La Comunidad de Madrid y Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable. La primera reacción fue la de darle total normalidad, que se iban a hacer unas obra en Sol para aclimatación. Unas obras fantasma que no estaban planificadas y que se iba a alquilar o a comprar temporalmente un edificio para que fuese la oficina de Ayuso", ha explicado.

Luego, ha enumerado las otras versiones: "Un día después, la Comunidad de Madrid dijo que iba a vender el piso tirando de populismo barato diciendo que se iba a destinar el dinero a las zonas afectadas por el incendio. Nos han pillado y lo vamos a vender a la velocidad de la luz. La tercera fue la de Ayuso diciendo que no era competencia suya sino de su consejero".

"Es un hecho lamentable y vergonzoso. La compra de un ático de lujo pagando comisiones a una inmobiliaria para que fuera, porque iba a serlo, la residencia de Isabel Díaz Ayuso", ha expuesto.

"Empezamos los trámites legales"

López, además, ha recordado la política de vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Frente a las mentiras y a las versiones cambiantes en una región como esta donde el principal problema es la vivienda, con miles de jóvenes que no pueden ni comprar ni alquilar y con Ayuso negándose a aplicar la ley de vivienda. Ahí es donde Ayuso ha decidido que los madrileños le paguen un super ático en Chamberí".

"Ahora empezamos los trámites legales. Vamos a solicitar por vía judicial el poder obtener la certificación registral de la finca y su copia, así como la revisión de toda documentación que sirvió de antecedente para la adquisición", ha compartido ante los medios.

Y es que López afirma que Ayuso "ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", con "viajes al Caribe y a Miami": "Dos meses hemos tardado en saber de sus viajes a la Riviera Maya".

"Es impropio de una democracia"

"Esto es impropio de una democracia. No descartamos otro recurso para saber cuánto ha costado ese viaje y quién lo ha pagado. Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal y vamos a iniciar acciones legales para llegar hasta el final", ha seguido.

Ante todo esto, López ha pedido la dimisión de Ayuso: "Que dimita, que se diluyan responsabilidades penales. Lo siento por los que han hecho esto para que tuviera un ático porque se van a arrepentir. Que devuelva hasta el último euro de todos los madrileños".