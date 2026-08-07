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Su negocio hace aguas

"Me están tocando los cojones": la Xunta prohíbe el 'narcotour' de Laureano Oubiña por las Rías Baixas al no tener licencia turística

¿Qué está pasando? El histórico contrabandista, que pasó 20 años en prisión, quería probar con una nueva aventura que la Administración ha echado por tierra. "Qué quieren, ¿que vuelva a las andadas?", ha cuestionado.

Laureano Oubiña
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Laureano Oubiña está indignado. Lo está su negocio, su nuevo negocio, hace aguas antes de empezar. Y es que la Xunta de Galicia ha tirado por tierra la idea que tenía en mente el histórico contrabandista, que estuvo 20 años en prisión, de hacer una especie de ruta del narcotráfico, o 'narcotour', por no tener licencia turística.

"Me están tocando mucho los cojones", ha afirmado Oubiña después de saber que la Xunta le ha dicho 'no' y ha prohibido su 'narcotour' por las Rías Baixas.

El motivo, que no es una agencia de viajes oficial y que carece de autorización turística. "Hoy mismo va a quedar de alta", insiste el histórico contrabandista.

Es sin duda un varapalo administrativo con el que el exnarco no está en absoluto de acuerdo: "Yo no tengo derecho a trabajar honradamente. Qué quieren, ¿que vuelva a las andadas? No voy a hacerlo".

La polémica iniciativa ha despertado división de opiniones en la calle. Los hay que consideran la experiencia como "una ruta bonita" y "parte de lo que ha pasado en Galicia" mientras otros ven "bien" que lo hayan anulado.

"Nosotros vamos a seguir hasta el último momento con la idea y ellos que hagan lo que quieran. En el juzgado nos veremos", dice.

La administración exige suspender la actividad de inmediato, mientras que Oubiña se resiste a cancelar el viaje, que iba a desvelar sus secretos mejor guardados.

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