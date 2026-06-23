Felipe González y Page se unen y piden "explicaciones" a Sánchez tras la condena a Ábalos: "Solo tienen que estar preocupados los que hayan hecho algo mal"

¿Qué han dicho? "Nadie ha dicho qué ha pasado con la situación de las joyas. Se tendrá que ver si, más que devolver, las tiene que entregar", ha dicho Emiliano García-Page, mientras el expresidente mantiene que "la responsabilidad política es evidente" y pide que se convoquen elecciones.

Este martes, las voces críticas del PSOE, como Emiliano García-Page y Felipe González, han reaccionado a la condena del Tribunal Supremo que sentenció al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por delitos de corrupción. Ambos han instado a Pedro Sánchez a dar explicaciones, mostrando más preocupación por las reacciones que por la propia sentencia. Felipe González defendió la condena, considerándola correcta, y criticó la doble vara de medir en casos de corrupción que afectan al PP y al PSOE. García-Page, por su parte, advirtió sobre las repercusiones de criticar a Víctor de Aldama, quien colaboró con la justicia y recibió una pena conmutada.

Este martes hemos podido ver y escuchar a las otras voces del PSOE, a las más críticas, reaccionando a la condena del Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Esa que ha condenado al exministro y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Como era de esperar, Emiliano García-Page y Felipe González han aprovechado la sentencia para señalarle el camino a Pedro Sánchez: o dimitir o convocar elecciones.

No han dudado en unir sus críticas, en un acto en Toledo, y dirigirlas contra el presidente del Ejecutivo, asegurando que Sánchez debe dar "explicaciones" extensas. El miércoles, Sánchez comparecerá ante el Congreso de los Diputados para hablar sobre este tema, pero también sobre los casos y juicios que asedian a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.

Lo que tiene claro Felipe González, además de que Sánchez es responsable, es que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas "está bien hecha". "La sentencia está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos. Es correcto".

Es más, no ha dudado en salir en defensa de la condena impuesta al empresario que ha sido definido como el nexo necesario para desarrollar la trama de corrupción. Recordemos que a Víctor de Aldama le han impuesto cuatro años y medio de prisión, pero que no pisará la cárcel. Se le ha conmutado la pena a un año de trabajos para la comunidad por colaborar con la justicia.

Mientras desde Ferraz y desde Moncloa se centran en acatar la sentencia a Ábalos y en mostrar su asombro hacia los beneficios para Aldama, a González todo le parece correcto. Es más, considera que se aplica un doble rasero en cuanto a corruptores en casos que afectan al PP y al PSOE. Para el expresidente, lo que cuenta es que uno se arrepienta y colabore.

"Nosotros hemos aplaudido a aquellos que se han arrepentido y han denunciado delitos de corrupción del Partido Popular. Incluso lo hemos indultado. Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble. Tan creíble como eran los otros", ha criticado Felipe González con Page a su lado.

Porque entiende que desde "el gobierno actual, al gobierno del partido, a su propio ministro de Justicia, se ha animado a la gente a hacer eso".

En defensa de Aldama y su condena

Emiliano García-Page no se ha quedado nada atrás. Ya nos tiene acostumbrados a ser una de las voces discrepantes con el Ejecutivo de Sánchez o, mejor dicho, contra el sanchismo; pero este martes ha criticado directamente las reacciones de sus compañeros de partido. "Quizás me han llamado más la atención algunas reacciones que la sentencia en sí misma", ha dicho.

"A mí me suscita esta sentencia el misma respeto que me suscitó la que provocó la caída del Partido Popular y la moción de censura", ha asegurado el presidente castellanomanchego para, acto seguido, mandar un mensaje que suena a amenaza: "Yo me cuidaría mucho de poner tanto el dedo en la llaga de Aldama, no sea que los españoles terminen pensando que es que hay un cierto miedo a otros posibles confidentes".

Zapatero y sus joyas

Porque ha recordado que "quedan todavía varias sentencias, que hay muchos posibles confidentes" y, según ha dicho, "no solamente algunos de los que ya se está hablando". Aunque, como ha expuesto Page, como todo en esta vida, "solo tienen que estar preocupados los que han hecho algo mal".

Preguntado por el caso del rescate de Plus Ultra, por el que ha sido imputado José Luis Rodríguez Zapatero, y por las joyas encontradas en su caja fuerte, Page ha pedido que las joyas sean devueltas.

Aunque asegura estar muy impactado por la situación de Zapatero. "Uno desea que le vaya bien, pero en ningún momento habría dicho que tendría ambición económica". Pese a ello, cree que quedan muchas explicaciones. "Nadie ha dicho qué ha pasado con la situación de las joyas. Se tendrá que ver si, más que devolver, las tiene que entregar".

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