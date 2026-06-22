Ahora

ÚLTIMA HORA

El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos y a 19 a Koldo; Aldama no entra en prisión

Fiscal jefe de Anticorrupción

La victoria del fiscal Luzón: la sentencia del Supremo contra Ábalos, Koldo y Aldama le da la razón

El contexto El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, defendió que tanto Ábalos como Koldo y Aldama formaban parte de una organización jerarquizada cuyo objetivo era cometer delitos.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las más de 200 páginas de la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama suscriben punto por punto lo que dijo Anticorrupción.

"Estas relaciones conformaron desde el principio una verdadera organización criminal. Una prueba de cargo abundantísima, en verdad demoledora", señalaba Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción.

Una organización criminal en la que cada uno tenía su rol. "Tenemos a José Luis Ábalos, denominado jefe por unos y por otros. Koldo García, el asesor, más que asesor asistente, su sombra. Y finalmente a Víctor de Aldama, que sería el elemento corruptor", destacaba el fiscal.

Por tanto, para el Tribunal Supremo no ha colado la versión de Ábalos, según la cual delegaba todas las decisiones. "Yo no he estado nunca en la gestión de nadie. Siempre delegué con muchísima confianza. Siempre", defendía el exministro de Transportes.

Tampoco les ha convencido que en realidad les guiara un espíritu altruista. "Yo la verdad es que no dudaba a la hora de llamar a quien hiciera falta para resolver un problema", apuntaba Koldo García.

Consideran que adjudicar el contrato de Soluciones de Gestión tenía como objetivo beneficiar a Aldama. Un favor que él les devolvió con pagos recurrentes. En concreto, "10.000 euros todos los meses", según confesaba el comisionista, a pesar de que Ábalos lo considerase poca cosa. "Qué barato que soy", destacaba el exministro.

Contraprestaciones a las que se sumaron el piso de Jéssica o el alquiler del chalet para el exministro en la Línea de la Concepción. Además, también quedan probados los enchufes a Claudia Montes y a la expareja de Ábalos. Unas contrataciones en las que, según ellos, nunca influyeron.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia
  2. Un CGPJ dividido propone al promotor de la Acción Disciplinaria sancionar con una falta grave al juez Peinado por señalar a policías
  3. Dimite Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido: "Haré lo posible para garantizar una transición ordenada"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU pactan una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final del conflicto en 60 días
  5. El ultraderechista De la Espriella será el próximo presidente de Colombia tras ganar por la mínima al izquierdista Cepeda
  6. Llega lo más duro de la primera ola de calor: toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por las altas temperaturas