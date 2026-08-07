Trump vuelve a intentar restringir la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva tras el revés del Supremo

Los detalles La norma incluye una serie de restricciones contra lo que el presidente ha denominado "turismo de maternidad" que van desde la retirada del visado hasta prohibición de entrada a EEUU de por vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que restringe la entrada de extranjeros para evitar que obtengan la nacionalidad estadounidense a través del "turismo de maternidad". Esta medida sigue a la anulación de una directiva similar por el Tribunal Supremo. La Casa Blanca denuncia a operadores que promueven este turismo con publicidad engañosa, explotando visas temporales para obtener beneficios migratorios. Trump defiende proteger la integridad del sistema de inmigración y evitar el uso indebido de visas de no inmigrante. Las nuevas restricciones incluyen prohibiciones de entrada, revocación de visados y sanciones a facilitadores de este turismo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado esta madrugada una orden ejecutiva que limita la entrada en el país de personas extranjeras para evitar que tanto los hijos como sus padres puedan adquirir la nacionalidad estadounidense por haberse producido el nacimiento en el país, algo que ha descrito como "turismo de maternidad". Esta medida llega poco más de un mes después de que el Tribunal Supremo anulara una directiva previa en el mismo sentido.

"La ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración, como por ejemplo, ingresando a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz dentro de las fronteras de la Nación", expone el texto, que ha sido publicado en las últimas horas por la Casa Blanca. En ese mismo texto, el Gobierno de denuncia la existencia de "operadores de turismo de maternidad" que emplearían "publicidad engañosa e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense".

Estas organizaciones, según la Administración Trump, explotarían "visas temporales de no inmigrante (...)para estudios, intercambios, empleo temporal, turismo y otras actividades transitorias" y, de este modo, "establecerse permanentemente en Estados Unidos, asegurando así la ventaja de la ciudadanía para sus hijos y, potencialmente, para ellos mismos". La Casa Blanca asegura que este fenómeno "socava la integridad del sistema de inmigración de la nación al permitir que ciudadanos extranjeros exploten su admisión temporal para obtener beneficios migratorios permanentes".

Bajo esta coyuntura, el magnate republicano ha defendido una política basada en "promover la integridad de su sistema de inmigración, garantizar que las clasificaciones de visa de no inmigrante se utilicen únicamente para sus propósitos legales y previstos, y prevenir la explotación de dichas clasificaciones por parte de personas que se dedican al turismo de maternidad".

Para ello, ha definido este concepto como, o bien "la entrada de cualquier ciudadano extranjero a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense", o bien "cualquier esfuerzo de un ciudadano extranjero para facilitar la entrada de cualquier otro ciudadano extranjero a los Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense".

Nuevas restricciones

Ante esta situación, la norma contempla una enorme lista de restricciones que van desde la prohibición de entrada a quien intente acceder al país con estos fines, hasta la revocación de visado y prohibición permanente de entrada en Estados Unidos, pasando por la expulsión de "cualquier extranjero que haya participado" en un proceso así, e incluyendo medidas "apropiadas contra entidades, organizaciones o individuos, dentro o fuera de Estados Unidos, responsables de facilitar o permitir el turismo de maternidad".

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