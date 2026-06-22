¿Un mensaje para Leire Díez y Julio Martínez? Aldama llama a otros a "colaborar" y tirar de la manta tras ser el gran beneficiado del caso mascarillas

Los detalles A su salida del Tribunal Supremo el comisionista ha dicho: "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren".

Víctor de Aldama ha sido el gran beneficiado de la sentencia por el caso mascarillas, condenado a cuatro años y medio de prisión pero sin pisar la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia. No devolverá la comisión de 3,7 millones de euros que recibió. En contraste, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García enfrentan penas de 24 y 19 años, respectivamente. Aldama, satisfecho con el fallo, ha instado a otros a colaborar. Se especula que su mensaje podría estar dirigido a figuras como Julio Martínez, Leire Díez y Santos Cerdán, quienes podrían considerar seguir su ejemplo ante posibles condenas.

El empresario Víctor de Aldama ha sido el gran beneficiado de la sentencia por el caso mascarillas. El comisionista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir. Tampoco tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró. Mientras, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y su exasesor Koldo García a 19.

Ha sido Aldama quien ha dejado este lunes una de las frases del día a su salida del Tribunal Supremo animando a otros a colaborar con la Justicia, como él. "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren", ha afirmado. En laSexta se nos ocurren tres posibles destinatarios de este mensaje.

El primero, Julio Martínez, implicado en el caso por el rescate de Plus Ultra en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de este y dueño de la empresa que pagó al expresidente y a sus hijas. El periodista Miguel Ángel Campos, experto en Tribunales de la 'Cadena SER', ha señalado que es "un mensaje que evoca a la propia sentencia". "Julio Martínez estaba mirando de reojo lo que iba a decir el Supremo respecto a Aldama, y ahora mismo está en disposición también de emprender un camino similar al del corruptor del caso Koldo", ha resaltado.

El segundo nombre es el de Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada en el caso de las cloacas socialistas. Sobre si se espera por su parte algún movimiento para colaborar con la Justicia como ha hecho Aldama, Campos ha apuntado que, según han dicho sus hijas, eso "incumpliría sus principios" y que "ella es una mujer de principios". "Pero en este mundo de lo judicial, cuando uno está contra la pared y se enfrenta a una condena muy alta todo es posible", ha apostillado.

Y cuando uno ve que otro que ha colaborado no va a ir a la cárcel, se entiende que le puede influir. Por último, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. A la pregunta de si hay "alguna opción" de que negocie con la Fiscalía y tire de la manta, Campos ha dicho: "De momento parece algo imposible, pero nada lo es".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido