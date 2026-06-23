Tesh Sidi señala el "efecto llamada a los corruptores" tras la pena de Aldama: "No se comprende que se haya ido de rositas"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso analiza las sentencias de los tres culpables del caso mascarillas, centrándose en la figura del corruptor, Víctor de Aldama, que se ha librado de la cárcel por "colaborar" con la justicia.

El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos; a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García, y a 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia, sin embargo, Aldama no entrará en la cárcel por haber aportado información "decisiva" para la causa y además no tendrá que devolver el dinero (3,7 millones de euros). Una decisión esta última que está generando bastante polémica.

, asegura que las condenas de los dos primeros son "ejemplarizantes": "Y sobre todo un mensaje claro a toda la clase política de que corromper y sobre todo utilizar el poder desde las instituciones, da igual que robes mucho o poco, va a caer todo el peso de la ley".

Ahora bien, sí que es verdad, señala que "la justicia, aparte de impartir una sentencia justa en este caso, tiene que ser comprensible para la ciudadanía".

"Y no se comprende, de momento, que con la información que ha aportado Aldama, que ya tenía la UCO, se salga de rositas, porque considero que es un efecto sobre todo de llamada a los corruptores, que siempre se salen en todas las sentencias de rositas", añade y concluye Sidi.

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