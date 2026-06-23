Ahora

Caso mascarillas

Madina carga contra la corrupción de Ábalos: "Ojalá Adriana Lastra hubiera sido la número dos. Nada de esto estaría pasando"

¿Qué ha dicho? El exdiputado socialista ha asegurado que ojalá Adriana Lastra, quien fue Adriana Lastra Fernández, quien fue vicesecretaria general del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2022, hubiera sido la número dos en vez de Ábalos "porque nada de esto estaría pasando".

Madina carga contra la corrupción de Ábalos: "Ojalá Adriana Lastra hubiera sido la número dos. Nada de esto estaría pasando"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El exdiputado socialista, Eduardo Madina, ha calificado de "trágica noticia" la sentencia del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, a quien condena a 24 años y 3 meses de prisión.

Durante su participación en la 'Cadena Ser', Madina ha insistido en que "los corruptos son la noticia" y los "24 años de cárcel a la persona que más poder tuvo durante un ciclo político muy significativo dentro del partido, que hoy es todavía el partido de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español".

"Para mí es una trágica noticia. Es la demostración de que algo ha ido mal", ha señalado Madina. "A mí nunca me apoyó y no te puedes imaginar el orgullo que siento", ha añadido.

Así, en su intervención, menciona también a Adriana Lastra Fernández, quien fue vicesecretaria general de dicho partido entre junio de 2017 y julio de 2022 y actualmente ocupa el cargo de delegada del Gobierno en Asturias. Madina dice que ojalá Pedro Sánchez, en vez de haber elegido a Ábalos de número dos, hubiese elegido a la dirigente socialista asturiana.

"Adriana Lastra fue vicesecretaria general en el ciclo de José Luis Ábalos. Ojalá hubiera sido la número dos porque nada de esto estaría pasando", ha asegurado Madina. Así, ha lamentado que "ojalá hubiera tenido otra persona el control del censo, de las cuentas, de la acción electoral, de la estrategia del partido".

"Hay mucho para elegir. El Departamento de Recursos Humanos tiene mucho para elegir. Hay mucho currículum, mucha mujer buenísima en ayuntamientos, mucha concejala, mucho concejal, mucho alcalde, mucho parlamentario, mucho militante que nunca pide", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029
  2. Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
  3. La Guardia Civil registra las dependencias del Ayuntamiento de Soria
  4. La UCO relaciona al PNV con el caso Leire por el rescate de Tubos Reunidos: la trama mantuvo una reunión con Ortuzar
  5. El fiasco del estanque reflectante de Washington: Trump lo achaca a "actos vandálicos" y amenaza con penas de cárcel
  6. "Errores, negligencias y malas decisiones": el Gobierno francés admite que "la cadena de protección falló" en el 'caso Lyhanna'