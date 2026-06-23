Madina carga contra la corrupción de Ábalos: "Ojalá Adriana Lastra hubiera sido la número dos. Nada de esto estaría pasando"

¿Qué ha dicho? El exdiputado socialista ha asegurado que ojalá Adriana Lastra, quien fue Adriana Lastra Fernández, quien fue vicesecretaria general del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2022, hubiera sido la número dos en vez de Ábalos "porque nada de esto estaría pasando".

Eduardo Madina, exdiputado socialista, ha calificado de "trágica noticia" la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión. Durante su intervención en la 'Cadena Ser', Madina destacó que "los corruptos son la noticia" y lamentó que una figura tan poderosa en el Partido Socialista haya sido condenada. Madina expresó su descontento con la elección de Ábalos como número dos del partido, sugiriendo que Adriana Lastra hubiese sido una mejor opción. Resaltó la importancia de elegir líderes adecuados y mencionó la abundancia de talento en el partido.

El exdiputado socialista, Eduardo Madina, ha calificado de "trágica noticia" la sentencia del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, a quien condena a 24 años y 3 meses de prisión.

Durante su participación en la 'Cadena Ser', Madina ha insistido en que "los corruptos son la noticia" y los "24 años de cárcel a la persona que más poder tuvo durante un ciclo político muy significativo dentro del partido, que hoy es todavía el partido de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español".

"Para mí es una trágica noticia. Es la demostración de que algo ha ido mal", ha señalado Madina. "A mí nunca me apoyó y no te puedes imaginar el orgullo que siento", ha añadido.

Así, en su intervención, menciona también a Adriana Lastra Fernández, quien fue vicesecretaria general de dicho partido entre junio de 2017 y julio de 2022 y actualmente ocupa el cargo de delegada del Gobierno en Asturias. Madina dice que ojalá Pedro Sánchez, en vez de haber elegido a Ábalos de número dos, hubiese elegido a la dirigente socialista asturiana.

"Adriana Lastra fue vicesecretaria general en el ciclo de José Luis Ábalos. Ojalá hubiera sido la número dos porque nada de esto estaría pasando", ha asegurado Madina. Así, ha lamentado que "ojalá hubiera tenido otra persona el control del censo, de las cuentas, de la acción electoral, de la estrategia del partido".

"Hay mucho para elegir. El Departamento de Recursos Humanos tiene mucho para elegir. Hay mucho currículum, mucha mujer buenísima en ayuntamientos, mucha concejala, mucho concejal, mucho alcalde, mucho parlamentario, mucho militante que nunca pide", ha añadido.