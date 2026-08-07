Así debes prepararte para el eclipse: qué gafas se pueden usar y cómo verlo con seguridad

Los detalles El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho explica en Al Rojo Vivo cómo observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto. Advierte de los riesgos para la vista y detalla qué gafas y dispositivos son adecuados para contemplar el fenómeno.

A pocos días del eclipse solar del próximo 12 de agosto, el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ha explicado en Al Rojo Vivo las claves para observar el fenómeno con seguridad y ha recordado la importancia de tomar precauciones para evitar daños en la retina. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves e incluso pérdida de visión.

Cacho ha advertido de que no sirven unas gafas de sol convencionales, negativos fotográficos, radiografías ni otros métodos caseros para contemplar el eclipse. La única opción segura son las gafas específicas para eclipses solares, que deben contar con la certificación correspondiente de la Unión Europea y el sello de la norma ISO.

El meteorólogo también ha insistido en extremar las precauciones con instrumentos ópticos como telescopios o prismáticos. Aunque puedan parecer una buena forma de acercar la imagen del eclipse, funcionan como una lupa al concentrar la luz solar y pueden provocar daños irreversibles si no cuentan con un filtro solar adecuado colocado correctamente. En el caso de utilizarlos en casa, especialmente con niños, es fundamental evitar que retiren el filtro durante la observación, ya que la concentración de luz podría causar incluso ceguera.

Según ha explicado Cacho, las gafas de eclipse solo podrán retirarse durante la fase de totalidad, cuando la Luna haya cubierto por completo la superficie del Sol. Será el único momento en el que se podrá observar la corona solar sin protección dentro de la franja de totalidad.

En las zonas próximas a los límites de esa franja, como algunas áreas cercanas a Madrid o Aragón, la fase total durará alrededor de un minuto y 50 segundos. En cuanto aparezca el primer destello de luz solar, será necesario volver a colocarse las gafas inmediatamente.

En el resto de España, aunque el eclipse alcance porcentajes elevados de ocultación, como un 98% o un 99%, las gafas deberán mantenerse puestas durante todo el fenómeno. La pequeña parte del Sol que permanezca visible seguirá emitiendo una radiación suficientemente intensa como para causar daños en la retina.

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