El Gobierno califica de "durísima" la condena a Ábalos y critica que Aldama "se vaya de rositas": "Ábalos forma parte del pasado"

El contexto El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y ha librado a Víctor de Aldama de la prisión por colaborar con la justicia.

El Gobierno ha calificado de "durísima" la condena a José Luis Ábalos tras la sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Los socialistas consideran este día "triste", destacando que Ábalos es parte del pasado del partido y desean "pasar página". El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, evitará la cárcel tras colaborar con la justicia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y Montse Mínguez han mostrado su disconformidad con la decisión respecto a De Aldama.

El Gobierno ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas reconociendo que les perece "durísima" la condena a José Luis Ábalos. Además, han admitido que ven con sorpresa cómo Víctor de Aldama se ha "ido de rositas".

Un día que los socialistas califican de "triste", señalando que el exministro de Transportes forma parte "del pasado" de este partido y recalcando que lo que quieren ahora es poder "pasar página".

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la justicia.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

Tras conocerse esta decisión, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado mostrando su disconformidad. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", ha escrito en redes sociales.

Una postura parecida a la que ha defendido Montse Mínguez, que también ha reconocido no comprender la decisión del Supremo respecto a Víctor de Aldama. "Quien la hace, que la pague por supuesto", ha comenzado escribiendo, preguntándose si sale a cuenta ser corruptor en España al ver que el comisionista del caso mascarillas se libra de la cárcel. "Cuesta entenderlo", ha zanjado la portavoz socialista.

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