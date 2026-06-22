Aldama se libra de devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró en el caso mascarillas

Sí, pero Pese a que ha colaborado con la justicia y eso le ha beneficiado a la hora de las penas citadas en la sentencia, el Supremo no ha comprado todas las informaciones y no ve delito de uso de información privilegiada, que iba aparejado a una multa de 3,7 millones.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las mascarillas ha favorecido a Víctor de Aldama, el "nexo corruptor" de la trama, quien evitó la prisión y no deberá devolver los 3,7 millones de euros que cobró en comisiones. A pesar de su implicación en la organización criminal junto a José Luis Ábalos y Koldo García, quienes recibieron penas de 24 y 19 años respectivamente, Aldama solo fue condenado a cuatro años, conmutados a un año de trabajos comunitarios por su colaboración. Su cooperación con la Fiscalía fue clave para reducir su condena, aunque no todas sus declaraciones fueron corroboradas por el Supremo.

Tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, parece que el que ha salido mejor parado es precisamente el "nexo corruptor" de la trama: Víctor de Aldama. Su pacto con la Fiscalía, su intención de colaborar con información, le ha valido para no tener que entrar en prisión. Tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que cobró en comisiones.

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a Koldo García a 19 años y 8 meses por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. Penas muy altas y que contrastan con la de Aldama, al que se le sentencia a cuatro años de prisión. Sin embargo, se le conmuta la pena a un año de trabajos para la comunidad por haber ayudado. Y eso que en la sentencia del Supremo concluye que los tres formaron una organización criminal.

Pero la conmutación de la condena no es el único beneficio que ha conseguido el conseguidor Aldama. No va a tener que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró por ser el empresario clave en esta trama, el "nexo corruptor" como dijo el fiscal Luzón. El mismo que pedía siete años de cárcel para él.

Es decir, Aldama no tendrá que afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción, teniendo en cuenta que se habría conseguido la adjudicación de las mascarillas gracias a información privilegiada. Este delito, el de aprovechamiento de información privilegiada, ha caído. Los magistrados indican que en realidad "dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente".

Así, Víctor de Aldama solo tendrá que pagar, junto a Koldo y Ábalos, 430.298 euros como ganancias derivadas de sus delitos. Es decir, tiene que abonar de forma solidaria con los otros dos condenados 340.000 euros (10.000 euros mensuales durante 34 meses satisfechos por Aldama), otros 82.295 euros por la renta del alquiler de la vivienda de la Plaza de España y 8.000 euros más por el alquiler del chalé de Marbella, de Villa Parra.

El Supremo condena a Aldama a 4 años y medio de cárcel

El inicio de la colaboración: la trama de los hidrocarburos

Hay que recordar que, tras poco más de un mes en prisión preventiva por otro caso distinto por el que sigue investigado, por el fraude de hidrocarburos, Aldama decidió colaborar con la Fiscalía. Y esta es la clave de todo, sobre todo, para entender por qué ha salido tan beneficiado en la sentencia del caso que ha juzgado las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID.

Porque esa colaboración, en la que se supone que ha facilitado información, ha sido considerada por la Sala como especialmente decisiva para poder avanzar en la investigación del caso, al tiempo que ha destacado que el empresario no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos.

Aldama ha decidido acudir al Tribunal Supremo para escuchar la lectura del veredicto. A la salida ha asegurado estar "satisfecho con esta sentencia". Ya de paso ha lanzado un mensaje de advertencia: "Espero que, con esta sentencia, los que vienen detrás colaboren".

25.000 euros al exjefe de gabinete de Montero

También hay que tener en cuenta en esta sentencia que el Tribunal Supremo no ha comprobado todas las informaciones o colaboraciones de Aldama. Por ejemplo, el alto tribunal no da por probada una de las cuestiones claves que afirmó Aldama en su declaración.

Es el caso del presunto pago a Carlos Moreno, el exjefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero. El Supremo no ve como acreditado que el empresario Víctor de Aldama entregase, a petición del exasesor Koldo García, 25.000 euros a Moreno como "detalle" por gestiones para aplazar la deuda de una empresa.

Así, el Supremo sostiene que "no ha quedado probado" ni que Koldo García le indicase a Aldama que tuviese un "detalle" con Moreno, ni que el comisionista le entregase 25.000 euros en un bar cercano al Ministerio. No tiene, dice el tribunal, "ninguna constatación acreditativa al respecto". Carlos Moreno siempre negó haber recibido ese dinero.

El alto tribunal tampoco ha visto delito en la expedición, por parte del gabinete del exministro Ábalos, de salvoconductos o certificados de movilidad durante el estado de alarma a varios ciudadanos. Se supone que, algunos de nacionalidad venezolana, fueron pedidos por Aldama para que eludiesen las restricciones de la pandemia y entrasen por vía aérea a España.

La Sala admite que esos salvoconductos existieron y que reflejaban que estas personas iban a tener entrevistas en el gabinete de Ábalos, si bien señala que no se ha probado que dichas reuniones no se llevasen a efecto.

Dos ejemplos de cómo la colaboración de Aldama le ha servido para mucho, pero también de que no todo lo que ha dicho ha sido comprado por el Supremo.

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