Alfonso Pérez Medina explica cómo la edad de Ábalos podría ayudarle a acceder antes de tiempo a la libertad condicional

Alfonso Pérez Medina explica en Más Vale Tarde cuál sería el máximo tiempo que podría pasar José Luis Ábalos en prisión y las particularidades de su caso al estar a solo tres años de cumplir los 70.

José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión por el caso mascarillas y Alfonso Pérez Medina explica en Más Vale Tarde cuánto tiempo podría llegar a pasar el exministro en Soto del Real.

El responsable de Tribunales de laSexta indica que 16 años y medio es "el máximo de cumplimiento", si bien a partir de un cuarto de la condena, en 2030, "podría empezar a pedir permisos penitenciarios".

En 2038 ya podría solicitar la libertad condicional, aunque Alfonso explica que existe un apartado del Código Penal que le permitiría hacerlo antes al cumplir 70 años dentro de tres.

"Es verdad que la edad avanzada de José Luis Ábalos podría ayudarle para acceder antes de lo que normalmente está establecido para cualquiera a esa libertad condicional", explica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.