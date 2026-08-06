Detectado un nuevo caso de hantavirus en España: es un turista que está aislado con su familia

Los detalles Las autoridades francesas han informado de este nuevo caso. El afectado es un turista franco-argentino y ya no presenta síntomas de la enfermedad.

Las autoridades francesas han informado de un caso de hantavirus en un turista en España, quien ha sido aislado junto a su familia tras pasar por Francia en julio. El Ministerio de Sanidad francés ha tomado medidas para rastrear su recorrido. Aunque el turista ya no presenta síntomas, el Centro Nacional de Referencia confirmó que se trata de la cepa Andes, que puede transmitirse entre personas con contactos estrechos. En abril, un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius dejó 13 casos y tres muertes. La OMS declaró el brote finalizado en julio, destacando la preocupación por la transmisión entre humanos.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que un viajero franco-argentino está aislado en su alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por hantavirus Andes en una muestra recogida hace unos días en Francia, pero no es necesario que ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) porque está asintomático.

Las autoridades francesas han informado este jueves del caso de este turista, que se encuentra aislado en España junto a su familia, tras haber pasado por Francia en la segunda mitad de julio.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado que "este jueves hemos tenido conocimiento de que un ciudadano franco-argentino de viaje por Europa, y que en estos momentos se encuentra en territorio español, en Galicia, dio positivo a hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve".

El paciente "acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente el país vecino identificó como hantavirus", en concreto de la variante Andes.

Según las mismas fuentes, el turista "después viajó a España ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar".

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse, prosiguen las fuentes, según las cuales se están poniendo en marcha los procedimientos para gestionar este caso y los posibles contactos.

Cerrado el brote de abril

La detección de este caso tiene lugar un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote, también de la variedad andes, en el crucero MV Hondius, que se desató en abril y obligó a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en Tenerife, tras registrarse tres muertes.

Entre los evacuados, había 14 españoles que permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos dieron positivo por hantavirus durante el aislamiento, según informó el Ministerio de Sanidad.

El hantavirus es una enfermedad viral con síntomas similares a los de la gripe y que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

La variante Andes es un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y es la única que se sepa que puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido