Verstappen saca la calculadora después de Bakú: ¿Tiene opciones de ser campeón?

El neerlandés, tras dos victorias consecutivas, está a solo 69 puntos de Piastri, que lidera el mundial, a falta de siete grandes premios por disputarse.

Max Verstappen vuelve a generar temor sobre la pista. El neerlandés no ha perdonado el bajón de rendimiento de los McLaren en los últimos grandes premios y, sin dar opción a que otro piloto opte a la victoria, ha firmado dos triunfos de manera consecutiva.

Max venía de una racha bastante negativa en la que era incapaz de hacer que el Red Bull fuera competitivo. Sus opciones de optar al Mundial parecían haberse disipado de manera casi permanente pero el 'cero' de Piastri en Bakú y la posterior victoria del tetracampeón del mundo han resucitado una posibilidad que se antojaba muy poco probable hace pocas semanas.

Teniendo en cuenta que ya no es una 'locura' decir que Verstappen opte al título, es conveniente sacar la calculadora y hacer cuentas. Quedan exactamente 199 puntos en juego repartidos en siete carreras y tres 'sprints'.

Piastri le saca, de momento, 25 puntos a Norris y 69 a Verstappen. Lando y Max se distancian en 44 puntos. La ventaja de los 'papaya' sobre el neerlandés es relativamente amplia pero salvable y más teniendo en cuenta que tanto Oscar como Lando luchan a su vez entre ellos por el título.

Sin embargo, para que Verstappen sea campeón, le tiene que salir todo bien y que a los McLaren le salgan varias cosas mal, algo que ha ocurrido en pocas ocasiones esta temporada. Max, a pesar de su victoria en Bakú prefiere no pensar mucho en optar al título.

"Es complicado.. Básicamente, todo tendría que salir perfecto para mi parte, y luego un poco de mala suerte por su parte. Aún así, la ilusión ha revivido", ha reconocido Verstappen en unas declaraciones para 'Sky Sports'.

Es evidente que el neerlandés lo tiene complicado pero lo que también está claro es que si hay alguien que puede hacerlo es él. Los McLaren aún tienen que deshacerse del hueso más duro de roer de la parrilla antes de pensar en quién de los dos se alzará con el título.