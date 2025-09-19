Alex Márquez le desvela a Pedrerol su momento más duro: "No era pasarlo mal, era ansiedad"

El piloto de Gresini ha recordado en 'El Cafelito' las dificultades que atravesó en 2022 con Honda y el momento en el que se llegó a ver sin asiento en MotoGP.

Alex Márquez, segundo clasificado en el Mundial venciendo a un piloto de fábrica como Pecco Bagnaia, está atravesando el mejor momento de su carrera.

Sin embargo, hace tres años estuvo muy cerca de despedirse de la categoría, tal y como le ha confesado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito'.

"Con Honda estuve tres años. Era 2022 y estábamos en Alemania a mitad de temporada y no tenía equipo para 2023. Me quedaba sin sitio en MotoGP", ha señalado.

Fue entonces cuando lo vio todo negro: "Eso es lo peor. No era pasarlo mal, era ansiedad. Cuando lo haces bien, te tocan a la puerta. Cuando no vas bien, te toca ir a otra puerta".

Y apareció una nueva oportunidad: "Y de golpe se abrió la puerta de Gresini, que es donde estoy ahora. Me daba igual el salario y las condiciones, me daba igual todo, solo quería esa moto".

"Gracias a eso estoy donde estoy. Sino lo había hablado con mis padres y con Marc: yo me iba a casa", ha zanjado.