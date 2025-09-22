Dani Pedrosa señala la gran diferencia que ve entre Marc Márquez y Valentino Rossi

El expiloto ha recordado la época de los 'Cinco Fantásticos' y ha destacado las fortalezas de cada uno.

"Le vi cosas que yo no era capaz de hacer"

Inmerso en el mundo de MotoGP como probador de KTM a pesar de que se retirara en 2018, no cabe duda de que Dani Pedrosa es una de las grandes voces autorizadas de la competición.

El campeón de 125cc (2003) y bicampeón de 250cc (2004 y 2005) fue protagonista de una de las etapas más competidas de la categoría reina con los 'Cinco Fantásticos'.

De aquella época solo queda en activo Marc Márquez, alguien a quien Dani conoce muy bien por la etapa que compartieron en Honda como compañeros de equipo.

De hecho, al ilerdense le ve algo que solo veía en Stoner, aunque se deshace en elogios hacia Rossi.

"Valentino Rossi ha hecho una cosa extraordinaria para nuestro deporte. Cuando estaba con él en pista, sobre todo en los primeros años, y debía adelantarle, no estaba tan tranquilo como con los demás. Digamos que tenía una aura que no muchos otros tenían", ha explicado.

"Rossi te podía vencer en la pista, pero a veces no necesitaba hacerlo allí, sino que te podía ganar fuera de ella. Yo, por mi carácter, eso lo sufrí un poco", ha añadido.

También tiene buenas palabras hacia Lorenzo: "Con Jorge fue una historia distinta, porque nuestra rivalidad venía de años. Él tenía esa cualidad tremenda en el paso por curva, y también en la frenada. Y con los años mejoró mucho. Le costaba la arrancada, y se centraba en mejorarlo. Luego, en ir mejor en la primera vuelta de las carreras; luego, en rodar en lluvia".

Eso sí, ni en Rossi ni en Lorenzo veía de lo que era capaz Stoner: "Yo veía pilotar a Vale o a Lorenzo y decía ¡wow!. Pero no había nada que pensara que no pudiera hacer yo. A lo mejor no siempre, porque aquello en cuestión no era mi fuerte, pero sí que me veía capaz. Con Stoner, le vi cosas que yo no era capaz de hacer".

"Casey salía a la pista, prácticamente sin saber si el circuito giraba a la derecha o a la izquierda, con las gomas frías y sin una puesta a punto, y ya volaba en la primera vuelta", ha recordado.

Y esa destreza del australiano sí la veía en Márquez: "Marc sí es capaz de ver ese tipo de cosas que yo veía en Stoner, y hacerlas. Tiene esa capacidad de mejorar esos aspectos concretos, sin que eso le penalice en aquellas cosas que sí son su fuerte".