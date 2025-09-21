Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram

Los detalles En una cena con amigos, el presidente de EEUU amenazó con tomar militarmente Chicago y dios datos que nadie sabe de dónde vienen, contando un bulo tras otro.

Trump llegó a una cena de amigos con ganas de hablar, y vaya si se despachó. Llegó a cargar contra Biden, enfermo de cáncer: "Siempre fue un malnacido; ahora mismo no le está yendo muy bien, así que, cuando empecéis a sentir pena por él, recordad que es un mal tipo".

Además, también expresó que está "muy decepcionado" con Putin, y señaló que "los europeos están comprando petróleo a Rusia", algo que "se supone que no debería pasar".

También recordó a Charlie Kirk unas horas antes de asistir a un funeral en un estadio de Arizona: "Vamos a honrar a un gran hombre, a alguien que ha estado conmigo desde el principio".

Y sacó la artillería pesada con datos que nadie sabe de dónde vienen, con un bulo tras otro. "15 años atrás, o quizás un poco más, uno de cada 10.000 niños tenía autismo. Bobby me dijo que es difícil creer que esto sea cierto, que ahora es uno de cada 10 niños", expresó.

Así, Trump se creció y no contento con un Premio Nobel, dice que se otorgaría hasta siete, "uno por cada guerra". Como el 'gran pacificador' que es, amenaza con tomar militarmente Chicago: "Vamos a limpiar Chicago, y vamos a empezar pronto; también vamos a limpiar Memphis; los vamos a limpiar uno por uno".

Y también amenaza a los talibanes con recuperar por la fuerza la base de Bagram si no la entregan. "Queremos recuperarla, y lo queremos pronto, de inmediato; y si no lo hacen, descubrirán lo que haré". Se trata de una amenaza para llegar a un acuerdo con los extremistas afganos, a pesar de la represión brutal que ejercen sobre las mujeres.