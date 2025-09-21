Llega el otoño de golpe, con bajón de temperaturas y nueve comunidades en aviso por lluvias y tormentas

Los detalles En el centro de la Península, las temperaturas han caído en torno a 10 grados, mientras que la bajada más importante ha sido en País Vasco, donde han caído 15 grados de golpe.

El otoño ha llegado a España de golpe por un frente que entró este sábado por el noroeste y que este domingo llega al Mediterráneo. Como consecuencia, ha habido fuertes tormentas durante la madrugada en Euskadi, Navarra, Aragón, y ya llegan al oeste de Cataluña.

Las tormentas podrán ser fuertes esta tarde en Cataluña, en las primeras horas en Lleida y después en las provincias de Tarragona, Barcelona y Girona. Además, también afectarán y serán potentes en Castellón, y a última hora de la tarde llegarán a Baleares, donde podrán ser fuertes por al noche y de madrugada.

Las lluvias y las tormentas han puesto en alerta a nueve comunidades autónomas, de las que Aragón, Cataluña, Castellón y Baleares están en aviso naranja. Y en el norte es donde más se ha notado el bajonazo térmico.

En País Vasco, las temperaturas han caído 15 grados de golpe. Allí, este sábado rozaban los 30 grados de máxima y este domingo ni siquiera llegan a los 20 en Getxo, en Bilbao. Además, la borrasca que se ha formado en el Cantábrico ha hecho que se desplomen las temperaturas en la Cordillera Cantábrica, donde esta tarde podría incluso nevar a partir de los 1.400 o 1.500 metros.

Pese a que el otoño arranca este lunes, lo cierto es que el bajón térmico ha sido ya notable en buena parte de la Península y Canarias. En Madrid, bajan las temperaturas en torno a 10 grados, y en Valladolid o Ávila pierden nueve. Sin embargo, el contraste está en el Mediterráneo, sobre todo Golfo de Valencia, por el poniente. Esta será la zona más cálida del país durante la jornada.

Las tormentas se quedan en el norte

En lo referente a la previsión del lunes, el frente continuará dejando fuertes tormentas en Baleares y en menor medida Cataluña, que irán a menos según pasen las horas. Por el norte seguirán llegando tormentas, y por la tarde se espera nieve en el Pirineo, a partir de los 1.700-1.800 metros.

Además, este lunes continuarán bajando las temperaturas, sobre todo, en el este, y seguirán siendo frescas durante la primera mitad de la semana, mientras que a partir del jueves subirán.