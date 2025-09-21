El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"

Los detalles En un mensaje publicado en X, Avichay Adraee, portavoz del Ejército, afirma que las fuerzas de la 36 división ya "comenzaron a ingresar" en este territorio.

El Ejército israelí ha confirmado la entrada de sus tanques en Ciudad de Gaza como parte de una ofensiva para tomar la capital, en medio del terror que se vive en el territorio gazatí. El primer ministro Benjamín Netanyahu planea desplazar al millón de habitantes que aún permanece en la zona. Avichay Adraee, portavoz del Ejército, anunció que la 36 división ha comenzado su incursión en la ciudad tras dos semanas de preparación para esta nueva fase de combate. Las fuerzas han atacado numerosos objetivos terroristas para aislar la zona y facilitar el avance de sus tropas, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de Israel.

En medio de un panorama de terror absoluto en territorio gazatí, el Ejército israelí ha confirmado este domingo que sus tanques ya están entrando en Ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital.

Asimismo, los planes de su líder, Benjamín Netanyahu, incluye el desplazamiento del millón de habitantes que aún sobrevive en la localidad.

En un mensaje publicado en X, Avichay Adraee, portavoz del Ejército, afirma que las fuerzas de la 36 división ya "comenzaron a ingresar en Ciudad de Gaza como parte de la Operación Gedeón 2 dos semanas después de aumentar la preparación para la nueva fase de combate" y acompaña su mensaje con imágenes de algunos de sus tanques.

"En los últimos días, las fuerzas de la división han atacado docenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas de la división entren en el terreno", ha añadido.

A su vez, afirma que las FDI en el Comando Sur "continuarán operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel".

Durante las últimas semanas, el Ejército ha intensificado su ofensiva derribando edificios altos y encrudenciendo sus ataques en esta zona, llevándose por delante miles de vidas.