Barómetro laSexta | Un 36,1% de los encuestados cree que el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy

El barómetro de laSexta, basado en datos de Invymark, señala que el Partido Popular sería la fuerza más votada si hoy se celebraran elecciones, alcanzando un 36,1% de los votos, tres puntos más que en los últimos comicios. El PSOE le sigue con un 28,3%, mientras que Vox, liderado por Santiago Abascal, ocupa la tercera posición con un 16,3%. Fuera del top 3, Sumar obtiene un 4,7%, seguido por Podemos con un 4%. "Se acabó la fiesta" lograría un 1,5%. Alberto Núñez Feijóo es el líder mejor valorado con un 4,03, seguido por Pedro Sánchez con un 3,66, Yolanda Díaz con un 2,99 y Abascal con un 2,63.

Fuera del top 3 estaría Sumar con un 4,7%, partido que se desploma más de siete puntos respecto a 2023 y al que sigue Podemos con un 4%. Asimismo, Se acabó la fiesta rascaría un pequeño 1,5%.

Por su parte, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo se proclama como el dirigente más valorado por los encuestados con un 4,03 de calificación.

En siguiente posición está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 3,66, la vicepresidenta Yolanda Díaz, con un 2, 99 y Abascal, con un 2,63.