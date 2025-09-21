Ahora

Feijóo, en el top

Barómetro laSexta | Un 36,1% de los encuestados cree que el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy

Los detalles Casi ocho puntos por debajo se encuentra el PSOE, con un 28,3%, mientras que la tercera posición se la lleva el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, que entra en el podio con un 16,3%.

Un 36,1% de los encuestados creen que, de celebrarse hoy elecciones, ganaría el PP.
El Partido Popular sería la fuerza más votada de celebrarse hoy elecciones. Eso es lo que dice el barómetro de laSexta, que se basa en los datos del instituto Invymark. Los resultados aseguran que los 'populares' obtendrían un 36,1% de los votos, tres puntos más que en los últimos comicios.

Casi ocho puntos por debajo se encuentra el PSOE, con un 28,3%, mientras que la tercera posición se la lleva el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, que entra en el podio con un 16,3%.

Fuera del top 3 estaría Sumar con un 4,7%, partido que se desploma más de siete puntos respecto a 2023 y al que sigue Podemos con un 4%. Asimismo, Se acabó la fiesta rascaría un pequeño 1,5%.

Por su parte, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo se proclama como el dirigente más valorado por los encuestados con un 4,03 de calificación.

En siguiente posición está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 3,66, la vicepresidenta Yolanda Díaz, con un 2, 99 y Abascal, con un 2,63.

