Ahora

Algunos han tenido que marcharse

En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de un bloque casi un año después de la DANA

Los detalles Noelia cuenta a laSexta que su marido "no puede salir de casa", ya que no puede bajar y subir escaleras, mientras que para Pepe en un desafío hacerlo cada día por su problema de salud.

Edificio sin ascensor

Casi un año después de la DANA, los vecinos de este bloque siguen sin poder utilizar el ascensor. Algunos han tenido que marcharse, como una "mujer ciega" que tenía que subir y bajar escaleras todos los días, mientras que los que quedan, como Noelia, aguantan como pueden. "Mi marido está en silla de ruedas y lleva sin salir de casa desde que salió del hospital", denuncia la mujer.

A Pepe, por su parte, le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple y enfrentarse a subir y bajar escaleras es un reto cada día: "Tengo dificultad para andar y eso me provoca que subir escaleras sea un suplicio", lamenta el vecino.

Y es que subir y bajar todos los escalones de ese edificio es agotador, y más aún si hay que ir a comprar "y subir el carrito de la compra cinco pisos a pulso", tal y como señala Miguel Ángel, quien es padre de familia, y cuya rutina se complica con niños.

Sin embargo, la situación, denuncian los afectados, no parece que vaya a mejorar. Pepe subraya al respecto que cuando no dicen que "falta material, hay falta de operarios". "Siempre falta algo", critica. Así, con frustración y rabia, piden que el ascensor vuelva a funcionar para poner en marcha sus vidas.

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, Berlín y Bruselas
  2. Trump fija el baremo de su censura en las críticas contra él: "Eso no es ni por asomo libertad de expresión"
  3. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  4. Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos que albergará un centro de menores migrantes
  5. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia
  6. Una trabajadora de la empresa que gestiona las pulseras antimaltrato: "Todos los días usuarias nos avisan de que se han cruzado con su agresor"