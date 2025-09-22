Janet Sanz, líder de Barcelona en Comú, deja la política

Los detalles La que fuera número dos de Ada Colau durante su etapa como alcaldesa y actual presidenta del grupo municipal de los Comunes en Barcelona abandona la política institucional tras 14 años en el Consistorio.

La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, dejará la política institucional en los próximos meses, abandonado también su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

La que fuera número dos de Ada Colau durante su etapa como alcaldesa y actual presidenta del grupo municipal de los Comunes en el Consistorio de la capital catalana continuará su trayectoria profesional alejada del ámbito político tras 14 años en Ayuntamiento, según ha anunciado 'Nació Digital'.

Sanz anunciará su decisión este lunes a las 11.30 horas en una rueda de prensa en la que estará acompañada del resto de concejales de Barcelona en Comú.