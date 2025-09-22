Ahora

Relevo al frente de los Comunes

Janet Sanz, líder de Barcelona en Comú, deja la política

Los detalles La que fuera número dos de Ada Colau durante su etapa como alcaldesa y actual presidenta del grupo municipal de los Comunes en Barcelona abandona la política institucional tras 14 años en el Consistorio.

Janet Sanz, líder de Barcelona en ComúJanet Sanz, líder de Barcelona en ComúEuropa Press

La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, dejará la política institucional en los próximos meses, abandonado también su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

La que fuera número dos de Ada Colau durante su etapa como alcaldesa y actual presidenta del grupo municipal de los Comunes en el Consistorio de la capital catalana continuará su trayectoria profesional alejada del ámbito político tras 14 años en Ayuntamiento, según ha anunciado 'Nació Digital'.

Sanz anunciará su decisión este lunes a las 11.30 horas en una rueda de prensa en la que estará acompañada del resto de concejales de Barcelona en Comú.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia