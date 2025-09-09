Guerra de Israel en Gaza, en directo | Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de Ciudad de Gaza bombardeado por Israel

El Ejército israelí ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó esta madrugada a los residentes de la Ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto. "A todos los residentes de la Ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X. Una infografía que acompañó el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas. "Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", añadió, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados. EFE Compartir en X

Siete muertos en el sur de Gaza cuando iban a por comida en puntos de distribución Siete personas murieron en el sur de la Franja de Gaza mientras buscaban comida en dos puntos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), según informaron fuentes médicas locales. El Hospital de Nasser, en Jan Yunis, informó que al menos cinco gazatíes murieron cuando iban a por comida a un punto de ayuda humanitaria cercano a la ciudad, el llamado SDS3, sin concretar el motivo de su fallecimiento. La misma fuente indicó que otros dos fallecieron en las inmediaciones de otro punto, el SDS2, ubicado en la ciudad de Rafah, también en el sur del enclave, "como resultado de disparos desde vehículos del Ejército israelí". Los dos puntos de distribución son gestionados por la GHF, una fundación estadounidense de financiación opaca. EFE

Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de Ciudad de Gaza bombardeado por Israel Al menos 25 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de un edificio de Ciudad de Gaza, cuya evacuación total ha ordenado el Ejército israelí, tras el bombardeo este martes de Israel a un edificio en el noroeste de la urbe, según informó Defensa Civil de la Franja. De acuerdo a este servicio de rescate gazatí, los desaparecidos forman parte de la familia Al Husari y su casa atacada está situada en el norte del campamento de refugiados de Shati, ubicado a su vez en el noroeste de la capital gazatí. EFE

Starmer aborda con Abás la necesidad urgente de poner fin al sufrimiento en Gaza El primer ministro británico, Keir ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, abordó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, la "intolerable situación en Gaza" y la necesidad de una "solución urgente" al sufrimiento y la hambruna en la franja palestina, informó este martes la residencia oficial de Downing Street. Starmer recibió anoche a Abás antes de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes. Los dos líderes consideraron necesario un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria para la población palestina. Starmer, indica la nota de Downing Street, explicó la labor que está realizando el Reino Unido con sus socios para encontrar una solución a largo plazo, que, según ambos líderes, es la única manera de lograr una paz y estabilidad duraderas tanto para palestinos como para israelíes. EFE

Sanidad de Gaza reclama "protección inmediata" para hospitales y equipos médicos El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para que garantice la "protección inmediata" de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave, donde el Ejército israelí ordenó una evacuación completa más temprano el mismo día. "El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza (donde se encuentra la capital del enclave palestino), advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos", señalaron las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás, en un comunicado. El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, instó más temprano el mismo día a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en el marco de la ofensiva militar lanzada en agosto para tomar la capital de la Franja. EFE

Israel persigue a las familias de los autores del tiroteo de Jerusalén: demolición de aldeas, suspensión de permisos... El ministro israelí de Interior, Israel Katz, ha anunciado esta mañana que ha dado "instrucciones" con el fin de "imponer sanciones civiles a los familiares y residentes de las aldeas" de los "terroristas" que llevaron a cabo un ataque en Jerusalén ayer, que dejó seis muertos, entre ellos un español. Katz ha indicado que buscarán "demoler toda la estructura ilegal de las aldeas", así como la revocación de unas 750 licencias de empleo y permisos de entrada a Israel, siguiendo, asegura, las recomendaciones del jefe de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, el oficial druso israelí Ghassan Alian.

