De quedarse parado en la salida a estrellarse: el drama de Piastri que pone el Mundial patas arriba

El australiano, que salía noveno, salió en falso y quedó relegado a la última posición. Curvas después, se fue contra las protecciones.

La probabilidad de 'coche de seguridad' en el Gran Premio de Azerbaiyán era bastante alta y lo cierto es que no tardó en aparecer. En concreto, menos de una vuelta después de que Oscar Piastri se fuera contra las protecciones en un lance que pone patas arriba la lucha por el Mundial.

El australiano salía desde la novena posición pero en la salida partió antes de tiempo y luego frenó para evitar la salida en falso. En la primera curva ya rodaba en la última posición. Por si fuera poco, para intentar recuperar puestos de la manera más inmediata posible, Oscar intentó un adelantamiento muy complicado por el exterior.

El resultado, un accidente que pone el Mundial patas arriba. Piastri se ha visto obligado a abandonar y le da a Norris la oportunidad de recortarle muchos puntos en la lucha por el título. La primera vuelta del australiano fue dramática, plagada de errores.

Piastri no abandonaba en un Gran Premio desde Estados Unidos en 2023. Una de las mayores fortalezas del de McLaren es precisamente cometer pocos fallos aunque quien sabe si su dramática primera vuelta en Bakú le puede terminar costando caro en la lucha por el campeonato.