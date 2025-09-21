Dos desaparecidos tras ser arrastrados en un coche por las fuertes lluvias en Barcelona

¿Por qué es importante? Los Bombers ya han iniciado un operativo de búsqueda en la zona de Sant Quintí de Mediona. "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas", aseguran.

Los Bombers de la Generalitat están buscando a dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, Barcelona, tras recibir informes sobre un vehículo arrastrado por el agua debido a las fuertes lluvias. Según José Luís López, jefe de guardia de Bombers, el vehículo ha sido encontrado sin pasajeros, y se teme que había dos personas en su interior. López destacó que han realizado más de 300 servicios durante las lluvias, principalmente en el área metropolitana norte y sur, enfrentando inundaciones y árboles caídos. Ha instado a la población a evitar rieras y torrentes por el riesgo de crecidas.

Los Bombers de la Generalitat buscan desde la tarde de este domingo a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) después de recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las fuertes lluvias.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

En este sentido, el vehículo ha sido localizado sin pasajeros. "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

López también ha puntualizado que Bombers lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el área metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos. Así, ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas "pueden ser muy importantes".