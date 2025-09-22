Chus Mateo, nuevo seleccionador de España

La Federación Española de Baloncesto ha hecho oficial la contratación del entrenador madrileño tras su salida del Real Madrid.

En la mañana de este lunes, ya digerida la eliminación de la selección española en la fase de grupos del Eurobasket, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho oficial la incorporación de Chus Mateo.

El madrileño, hasta junio entrenador del Real Madrid, ocupa el hueco dejado por Sergio Scariolo, quien curiosamente dirigirá al conjunto blanco.

Mateo será presentado este martes a las 12:00 horas y llega a la selección con la misión de volver a la senda de los títulos tras la decepción de este verano.

Y llega a un combinado que viene de hacer historia en los últimos 15 años con Scariolo al frente: campeones del mundo en 2019, cuatro veces campeones de Europa en 2009, 2011, 2015 y 2022; plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016.

Tras la salida de Pablo Laso hace ya tres años por problemas de salud, Chus Mateo cogió las riendas del Real Madrid y edificó un equipo ganador que alzó una Euroliga, dos Ligas ACB, una Copa del Rey y dos Supercopas.

El debut del madrileño con la selección española se producirá el próximo mes de noviembre con los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2027.