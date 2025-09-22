Ahora

El futuro de Vinicius

Exclusiva 'Jugones': Cumbre en Valdebebas entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius

Los representantes del brasileño se han reunido con el club para tratar su situación después de volver a ser cambiado contra el Espanyol.

Exclusiva

Lo ha contado 'Jugones' en exclusiva. Cumbre en Valdebebas. Los agentes de Vinicius Jr han estado dos horas en las oficinas. Una mañana muy intensa.

A las 9.57 horas llegaba Vinicius con rostro serio, acompañado de Tata Soares, su mánager. Y en la parte de atrás del coche Frederico Pena, representante y CEO de su agencia.

Tras dejar a Vini en el entrenamiento, ambos se dirigieron a las oficinas. Y tras dos horas de reunión salieron juntos sin responder a las preguntas. Y una hora más tardes, Soares regresó a recoger al futbolista brasileño.

