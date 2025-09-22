Exclusiva 'Jugones': Cumbre en Valdebebas entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius

Los representantes del brasileño se han reunido con el club para tratar su situación después de volver a ser cambiado contra el Espanyol.

Lo ha contado 'Jugones' en exclusiva. Cumbre en Valdebebas. Los agentes de Vinicius Jr han estado dos horas en las oficinas. Una mañana muy intensa.

A las 9.57 horas llegaba Vinicius con rostro serio, acompañado de Tata Soares, su mánager. Y en la parte de atrás del coche Frederico Pena, representante y CEO de su agencia.

Tras dejar a Vini en el entrenamiento, ambos se dirigieron a las oficinas. Y tras dos horas de reunión salieron juntos sin responder a las preguntas. Y una hora más tardes, Soares regresó a recoger al futbolista brasileño.