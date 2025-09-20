Red Bull manda un serio aviso para el GP de Azerbaiyán: "Podemos luchar por la victoria..."

Helmut Marko, el mítico asesor de Red Bull, no ha dudado en señalar que Max Verstappen está en la batalla por llevarse este GP y afirma que "Monza no fue un caso aislado".

Max Verstappen ha llegado a Bakú con las pilas bien cargadas. Tras su contundente victoria en Monza, el piloto neerlandés vuelve a atravesar un momento dulce a los mandos de un Red Bull que parece volver a ser competitivo.

Y es que en Milton Keynes confían en el desempeño del RB21 de cara a este Gran Premio de Azerbaiyán. Uno de los más positivos en Helmut Marko, quien no ha dudado en resaltar la importancia de contar con un piloto como Max y que confía en el ritmo de carrera del tetracampeón.

“Las tandas largas parecen prometedoras. Creo que estamos en condiciones de volver a luchar delante. Para las simulaciones de clasificación, todavía necesitamos encontrar entre una décima y una décima y media, pero eso es posible con la puesta a punto”, señaló el asesor de Red Bull.

Sin embargo, en clasificación, parece que a Red Bull le puede costar algo más: “Alrededor de media décima, lo que me hace pensar que tampoco estaremos tan lejos en la calificación. Ambos pilotos chocaron contra el muro, así que sus tiempos de clasificación no son representativos”,

“Creo que podemos demostrar aquí que Monza no fue un caso aislado. Creo que mañana podemos estar entre los tres primeros durante la clasificación y eso significa que podemos luchar por la victoria en la carrera. En ese sentido, es definitivamente un paso adelante y Max peleará”, concluyó.