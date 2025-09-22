¿Cuándo y cómo comprar las entradas para el primer GP de España (F1) en Madring?

El primer campeonato del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Madrid tiene lugar en septiembre de 2026. Las entradas se ponen a la venta, no obstante, un año antes.

En enero de 2024 se confirmó que Madrid volvería a la Fórmula 1. Un año y medio después, en junio de 2025, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaba las fechas en las que se correrá en el circuito madrileño, al incluir Madrid en el calendario de la F1 de 2026. Y ahora, un año antes del fin de semana en cuestión, empiezan los nervios para poder conseguir entradas.

El circuito de Madring todavía no está listo, pero el director de operaciones de IFEMA, Carlos Jiménez, confirmaba a Jugones que mantienen el compromiso de terminar las obras el 31 de mayo de 2026. Aún faltan más de ocho meses para que se den por terminados los trabajos en el circuito y un año para que se estrene en el Mundial de Fórmula 1. Pero las entradas se ponen a la venta próximamente.

Para comprar entradas con el fin de acceder al GP de España, que se desarrolla en Madrid del 11 al 13 de septiembre, Madring abre la venta el martes 23 de septiembre. Eso sí, para tener todas las actualizaciones y acceder a la preventa, es necesario apuntarse a la lista de espera de la plataforma Fever.

Hasta la venta oficial, se van abriendo procesos de preventa exclusivos; una, para clientes de tarjetas American Express, se abrió el pasado 15 de septiembre a las 10:00, con acceso prioritario durante siete días —aunque duró menos, al alcanzar el cupo—; otra, para clientes del Banco Santander, que se abrió este lunes 22 de septiembre a las 10:00h, al que se puede acceder utilizando los primeros seis dígitos de la tarjeta Santander España.

El circuito de Madrid tiene 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas con secciones muy técnicas. Pero el gran atractivo es 'La Monumental', una curva peraltada que desafiará a los pilotos en el Gran Premio de España, con 24 grados de inclinación, por donde pasarán a más de 300 kilómetros por hora.