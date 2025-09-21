La sanción que se le impuso a Alonso en Bakú...¡por culpa de Piastri!

El piloto de Aston Martin estaba colocado detrás del McLaren en la parrilla de salida y sus problemas durante el comienzo de la carrera arrastraron al ovetense a ser sancionado.

La sesión de clasificación del GP de Azerbaiyán estuvo marcada por la locura y el caos pero el comienzo de la carrera del domingo no se quedó atrás. El líder del campeonato del mundo, Oscar Piastri, tuvo problemas durante la salida y después de quedarse clavado a la hora de arrancar se fue directo contra el muro cuando se bloquearon sus frenos delanteros al encarar la curva cinco.

El australiano provocó el primer+ accidente de la carrera y la consecuente salida del coche de seguridad. Además, la emoción invadió el circuito callejero de Bakú en una carrera donde Lando Norrisse encontraba con una oportunidad de oro para recortar puntos a su compañero.

Sin embargo, más allá del de McLaren, el mayor perjudicado con el incidente fue Fernando Alonso. El de Aston Martin salía justo detrás de Piastri en la parrilla de salida y fue penalizado con cinco segundos después de completar una salida ilegal al tener una reacción instintiva por el movimiento del monoplaza que le antecedía.

Alonso reconoció el fallo de haberse fijado en Oscar a través de su radio cuando su ingeniero de pista le comunicó que había sido sancionado con cinco segundos.

Eso sí, el piloto ovetense pudo cumplir su sanción durante la carrera después de una parada en boxes. Sin embargo, Oscar Piastri tuvo que abandonar el evento después de su choque con el muro en la curva cinco y tendrá que hacer frente a la penalización durante la próxima carrera, en el Gran Premio de Singapur.