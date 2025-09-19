El llamativo análisis de Carlos Sainz sobre Williams: "Hace mejores cosas que Ferrari y McLaren..."

El piloto madrileño examinó las virtudes de su escudería después de una primera temporada compleja en la que encuentra brotes verdes e ilusionantes.

Carlos Sainz aterrizó en Williamspara escribir una historia que ha tenido un comienzo complicado. Sin embargo, ambas partes mantienen la fe y las aspiraciones necesarias para crecer de la mano.

La escudería ofrecía al madrileño el destino ideal para construir un proyecto a la altura de sus expectativas en el que pudiera sentirse un líder: "Fue muy importante para mí y probablemente una de las piezas más importantes del rompecabezas: ir a un equipo donde sabía que me iban a escuchar, que me iban a dar la bienvenida y tendría poder para cambiar las cosas si había algo que no me gustaba".

Por su parte, el piloto aportaba el talento y una década de experiencia con recorrido en grandes equipos de la categoría como McLaren o Ferrari. Un combo destinado a entenderse.

"Llevo 10 años en la Fórmula 1 y una de las cosas que creo que puedo hacer bien como piloto es desarrollar un coche y liderar al equipo. Quería tener la posibilidad de ser escuchado y liderar al equipo en la dirección correcta. Tengo muy buenas experiencias de ese período de ascenso en McLaren, el período en Ferrari, y obviamente estoy tratando de ayudar tanto como puedo", expresaba Sainz en declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

Williams espera conseguir la quinta posición en el campeonato de constructores de este 2025 y aspira a continuar creciendo en las próximas temporadas.

De hecho, el madrileño destaca el rendimiento de la escudería por encima de algunos de sus rivales: "Williams ya está haciendo las cosas muy bien. Hace mejores cosas que Ferrari y McLaren. Otras, claramente carente y claramente hay cosas que mejorar".