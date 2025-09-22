El actor Tom Holland, trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una caída en el rodaje de la nueva entrega de 'Spider-Man'

Los detalles El pasado viernes 19 de septiembre, el joven actor británico de 29 años se golpeó la cabeza mientras rodaba una escena que incluía una difícil acrobacia de su personaje

El actor británico Tom Holland, que saltó a la fama con 'Billy Elliot' y que actualmente se encuentra rodando la cuarta entrega de Spider-Man (Spider-Man: Brand New Day), fue trasladado de urgencia a un hospital en Glasgow tras sufrir un accidente durante el rodaje el pasado viernes, 19 de septiembre.

Según ha informado 'The Sun', "se cree que el actor se golpeó la cabeza al caerse y recibió tratamiento por una conmoción cerebral", mientras realizaba una compleja acrobacia propia de su personaje. De acuerdo con este medio, por precaución el intérprete se tomará un breve descanso y se espera que regrese al set en los próximos días.

A pesar del susto, Holland se encuentra en buen estado. De hecho, poco después del incidente asistió junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya, a un evento benéfico celebrado ese mismo fin de semana. Además del actor, otra doble de acción también habría tenido que ser hospitalizada durante la grabación, según confirma el mismo medio.

El actor vuelve a ponerse en la piel de hombre araña tras protagonizar la tercera saga de la franquicia, Spider-Man: No Way Home, que se estrenó en 2021, en plena pandemia del COVID-19. Ahora, Holland se encuentra rodando esta cuarta entrega, cuyo estreno estaría previsto para 2026.