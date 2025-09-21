El mensaje de Norris tras la victoria de Verstappen en Bakú: "La gente tiene que dejar de pensar..."

El británico no entiende el relato de Red Bull que asegura que no tienen un monoplaza competitivo. Lando está convencido de que Max luchará hasta el final.

Lando Norris ha desaprovechado una oportunidad de oro en el Gran Premio de Azerbaiyán de recortarle puntos a su compañero de equipo y líder del mundial, Oscar Piastri. El británico solo ha podido ser séptimo en una carrera en la que Piastri abandonó tras sufrir un accidente en la primera curva.

Lando sabía desde el principio que podía dar un golpe encima de la mesa y acortar la distancia que tenía sobre Oscar. Sin embargo, se topó con muchos coches delante suya y con un Max Verstappen que no abandonó la primera plaza en ningún momento de la carrera.

Norris está convencido de que el neerlandés dará guerra hasta el final del campeonato: "Normalmente no son lentos, creo que la gente tiene que dejar de sorprenderse por que Red Bull sean rápidos. Max ya estaba ganando carreras a principio de año, podría haber ganado la primera y también el Sprint de la segunda. Toda la temporada han sido rápidos. Han introducido mejoras en Monza que les ha ayudado, así que no es una sorpresa".

"Sabemos que es un equipo muy fuerte con uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, no espero nada menos. Van a complicarnos la vida para el resto de la temporada. A nosotros el coche no nos ha dado mucha confianza este fin de semana y ha quedado demostrado en el rendimiento de cada uno", ha asegurado el británico en unas declaraciones para los medios presentes en Bakú.

Tras el GP de Azerbaiyán, Piastri sigue liderando el Mundial con 25 puntos de ventaja sobre Norris. Verstappen se sitúa a 69 del australiano y a 44 del británico. A pesar del nivel mostrado en Bakú, se hace complicado que con la potencia del McLaren, el neerlandés llegue a pelear por el título.