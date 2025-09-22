El Gobierno de Trump quiere vincular el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo

El presidente de Estados Unidos anunció, en el funeral de Charlie Kirk, que este lunes haría un anuncio importante sobre el autismo. "Creo que será una de las ruedas de prensa más importantes que jamás daré".

En pleno funeral de Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la "izquierda radical" del asesinato del activista, pero en su intervención también se desvió del tema de la jornada para anunciar lo que creía que sería un anuncio histórico. Desde el Despacho Oval, Trump tiene previsto anunciar algo "asombroso" este lunes: "Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo", aseguró, sin dar muchos más detalles.

Sí aseguró que sería "una de las ruedas de prensa más importantes que jamás" dará. "Y la espero con muchas ganas", añadió, asegurando que Kirk también habría esperado ansiosamente este anuncio. Según la prensa estadounidense, se espera que el Gobierno de Trump vincule el autismo en niños con el consumo de paracetamol durante el embarazo, ligado a unos niveles bajos de folato, una importante vitamina necesaria para el correcto desarrollo del cerebro y la columna vertebral del feto.

Lo cierto es que no es la primera vez que se relacionan ambas cosas: hace algunos años, varios estudios apuntaban a la relación entre el consumo del acetaminofén o paracetamol durante el embarazo con la aparición de síntomas del trastorno del espectro autista (TEA) en niños. Años más tarde, otros estudios señalaron que no se podría relacionar la ingesta de este analgésico durante la gestación y el riesgo de TEA o de trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El paracetamol es uno de los pocos medicamentos que las mujeres pueden consumid durante la gestación. Kenvue, la compañía fabricante de Tylenol, el paracetamol más utilizado en Estados Unidos, comercializado desde 1955, sostiene que es la "opción analgésica más segura para mujeres embarazadas", según recoge la cadena CNN.

Históricamente, numerosos estudios han asegurado que no hay evidencia científica que permita relacionar el autismo con el consumo de acetaminofén. El doctor Christopher Zahn, del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, asegura a CNN que los trastornos de neurodesarrollo, entre los que se encuentran los diferentes TEA, "son multifactoriales" y "muy difíciles de asociar a una sola causa". "Las pacientes embarazadas no deberían dejar de lado los numerosos beneficios del paracetamol, que es seguro y una de las pocas opciones que tienen para aliviar el dolor" durante el proceso de gestación.

A la Administración Trump le preocupan las cada vez más altas tasas de autismo infantil en Estados Unidos. Mientras los expertos atribuyen este incremento en el diagnóstico de TEA con una mayor concienciación y vigilancia del TEA, hace algunos meses el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se sumó a un nuevo bulo relacionado con el autismo: en esta ocasión, atribuía este trastorno a una "toxina ambiental", por lo que se puede "prevenir".