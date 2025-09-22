El posible camino de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio

El número 1 del mundo debutará ante el argentino Sebastián Báez y Taylor Fritz aparece en el horizonte como su potencial rival en una hipotética final.

Tras disputar la Laver Cup en San Francisco, Carlos Alcaraz ya ha puesto rumbo a Japón para disputar el ATP 500 de Tokio del 24 al 30 de septiembre.

El número 1 del mundo jugará por primera vez en el país del sol naciente y renuncia a defender el título alzado en Pekín en 2024, aunque es de la misma categoría.

Carlitos debutará ante el argentino Sebastián Báez y se vería las caras en segunda ronda con el ganador del duelo que enfrenta a Alejandro Tabilo y ZizouBergs.

En cuartos de final se podría medir contra el siempre complicado Frances Tiafoe, mientras que en semifinales, previsiblemente, debería jugar contra Casper Ruud, quien previamente tendría que haber vencido al ganador del Munar - Berrettini.

Si todo discurre con normalidad, Taylor Fritz sería su rival potencial en una hipotética final, lo que le permitiría al murciano resarcirse de la derrota sufrida este fin de semana en San Francisco.