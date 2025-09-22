Duro 'dardo' de Leclerc a Hamilton y Ferrari tras el GP de Azerbaiyán: "No se han respetado las reglas"

El monegasco tuvo que dejar pasar al británico, un movimiento precedido de una orden de equipo que Charles no entendió.

Ferrari sigue sin levantar cabeza. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton están siendo capaces de ser competitivos con un monoplaza que aspiraba a luchar por el Mundial a principio de temporada. El Gran Premio de Azerbaiyán volvió a ser una gran decepción para Lewis y Charles.

El británico cruzó la línea de meta en octava posición, justo por delante de Leclerc. A pocas vueltas del final, Ferrari ordenó el cambio de posición entre ambos y eso no sentó nada bien a Charles. Aún así no quiso darle excesiva importancia tratándose de un resultado tan poco reseñable.

Sin embargo, Leclerc lanzó un 'dardo' a su compañero de equipo tras la carrera dando a entender que no estaba para nada de acuerdo con la decisión tomada: "Hay reglas con las que sabemos que debemos trabajar y hoy tal vez esas reglas no se respetaron. Obviamente, si luchamos por posiciones más atractivas, que espero que sea el caso, entonces espero que trabajemos de otra manera".

"Desafortunadamente, hemos estado muy lentos todo el fin de semana y es ahí donde deberíamos centrarnos", reconoció el monegasco en unas declaraciones recogidas por 'CarandDriver'.

Hamilton también habló de la acción que provocó el descontento de Leclerc: "Obviamente fui más rápido, pero Charles tuvo la amabilidad de dejarme pasar. Pero recibí el mensaje muy tarde y estaba concentrado en el coche que iba delante, aunque tenía un 0,001% de posibilidades de adelantarlo".

Ferrari suma una nueva carrera con un resultado mediocre y un nuevo episodio polémico que lo único que hace es seguir distorsionando el ambiente de una escudería que está muy lejos de dónde debería estar.