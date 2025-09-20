El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia

Los detalles Aunque aún no se saben cuáles son las intenciones de este anuncio, el mensaje llega en un momento en el que el Kremlin parece estar poniendo a prueba los límites de la OTAN.

El Pentágono ha anunciado la suspensión parcial de la asistencia militar a países fronterizos con Rusia, en un contexto de crecientes tensiones con el Kremlin. Este anuncio se produce mientras Rusia desafía los límites de la OTAN, con varios cazas rusos sobrevolando el este de la UE. Recientemente, tres cazas MIG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia, permaneciendo en la zona durante doce minutos, según autoridades estonias. Además, Polonia y Rumanía enfrentaron la invasión de drones rusos, lo que llevó a estos países a desplegar sus fuerzas aéreas para contrarrestar la amenaza.

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha realizado este sábado un anuncio a los diplomáticos de los países europeos. Han asegurado que van a suspender parcialmente la asistencia militar a los países fronterizos con Rusia.

Aunque aún no se saben cuáles son las intenciones de este anuncio, el mensaje llega en un momento en el que el Kremlin parece estar poniendo a prueba los límites de la OTAN.

En este contexto, varios cazas rusos han sobrevolado zonas del este de la UE durante los últimos días. Este viernes, el Ejército ruso volvía a ser protagonista de una nueva provocación.

Tres cazas MIG-31 violaron a primera hora de la tarde el espacio aéreo de Estonia. Los aviones interrumpieron sin autorización en el Golfo de Finlandia, en las inmediaciones de la isla de Vaindloo, donde permanecieron "un total de doce minutos", según señalaron el Ministerio de Exteriores y las Fuerzas Armadas de Estonia en un comunicado.

Asimismo, Polonia o Rumanía también sufrieron la invasión de drones rusos. Por este motivo, los gobiernos se vieron obligados a desplegar a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de los dispositivos.