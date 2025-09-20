Ahora

Un mensaje críptico

El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia

Los detalles Aunque aún no se saben cuáles son las intenciones de este anuncio, el mensaje llega en un momento en el que el Kremlin parece estar poniendo a prueba los límites de la OTAN.

Mapa de los países fronterizos con Rusia.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha realizado este sábado un anuncio a los diplomáticos de los países europeos. Han asegurado que van a suspender parcialmente la asistencia militar a los países fronterizos con Rusia.

Aunque aún no se saben cuáles son las intenciones de este anuncio, el mensaje llega en un momento en el que el Kremlin parece estar poniendo a prueba los límites de la OTAN.

En este contexto, varios cazas rusos han sobrevolado zonas del este de la UE durante los últimos días. Este viernes, el Ejército ruso volvía a ser protagonista de una nueva provocación.

Tres cazas MIG-31 violaron a primera hora de la tarde el espacio aéreo de Estonia. Los aviones interrumpieron sin autorización en el Golfo de Finlandia, en las inmediaciones de la isla de Vaindloo, donde permanecieron "un total de doce minutos", según señalaron el Ministerio de Exteriores y las Fuerzas Armadas de Estonia en un comunicado.

Asimismo, Polonia o Rumanía también sufrieron la invasión de drones rusos. Por este motivo, los gobiernos se vieron obligados a desplegar a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de los dispositivos.

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, Berlín y Bruselas
  2. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  3. Trump fija el baremo de su censura en las críticas contra él: "Eso no es ni por asomo libertad de expresión"
  4. Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos que albergará un centro de menores migrantes
  5. Rusia echa balones fuera sobre sus cazas en el espacio OTAN mientras los aliados discrepan sobre cómo responder
  6. Un 66% de los trabajadores españoles, descontentos con el salario que perciben en su trabajo