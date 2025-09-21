Sánchez apoya al PSC en la Fiesta de la Rosa de Barcelona tras no lograr punto de encuentro con Junts

El contexto El presidente del Gobierno preside el acto junto a Salvador Illa después de que el encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont de hace unos días no diera sus frutos y bajo las amenazas del grupo catalán de poner fin a la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la Fiesta de la Rosa del PSC junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, tras una semana tensa por las amenazas de Junts y críticas del PP. Sánchez interviene en Gavà, Barcelona, para reafirmar el modelo de "política útil" del Gobierno, PSOE y PSC. La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, considera el evento como el inicio del curso político, resaltando la importancia del municipalismo y la firmeza en el modelo político. Critica al PP por adoptar posturas de ultraderecha y no ofrecer una oposición constructiva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este domingo en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, tras una convulsa semana marcada por las amenazas de Junts con acabar con sus legislatura y con las críticas del PP al alza.

Sánchez interviene en la Pineda de Gavà, Barcelona, en la tradicional fiesta de la Rosa junto a Illa para ratificar el modelo de "política útil" del Gobierno, del PSOE y del PSC, según explicaron fuentes de la formación. El presidente prometió a Illa acudir este año, ya que el anterior suspendió a última hora su presencia por "motivos meteorológicos", según confirmó la organización.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, afirmó esta semana que este encuentro "se convierte formalmente en el inicio de nuestro curso político", y en "un espacio de encuentro y de reencuentro, para fortalecer nuestros vínculos y también ratificar nuestros valores".

Un acto que servirá también para poner en primera línea "la importancia de mantenernos firmes y coherentes con nuestro modelo de política útil que quiere dar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas" y, a la vez, resaltará "el municipalismo como uno de los motores claros de nuestro compromiso y de nuestra acción política", señaló.

"Los valores y el modelo socialista"

La portavoz socialista reivindicó, en una rueda de prensa, los valores y el modelo socialista ante un contexto internacional "muy convulso" y también en un contexto estatal y nacional donde "la ultraderecha lo único que hace es potenciar y justificar los relatos y todos aquellos discursos que defienden el odio y la confrontación entre ciudadanos y ciudadanas".

En este contexto, Moret criticó a un PP que "una vez más ha demostrado que ha abandonado cualquier oposición con sentido de país, y que, día tras día, quiere hacer de ultraderecha y copiar literalmente sus formas, y no presentar una oposición productiva y propositiva sobre la mesa, para seguir confrontando".