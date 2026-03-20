Gasly, más "ilusionado" que nunca: "Podemos estar en el grupo de Ferrari, McLaren y Red Bull"

El piloto francés obtuvo una valiosa sexta plaza en Shangai, lo que sumado a las buenas sensaciones recientes, anima al equipo colista de 2025 a luchar con los más rápidos de la tabla.

Sin duda, la sexta posición de Pierre Gasly en el Gran Premio de China supuso una gran sorpresa para todos. Alpine lleva años atravesando una situación muy complicada, sin embargo, el A526 que el francés comparte con Franco Colapinto se está mostrando más fiable hasta la fecha este 2026.

El nuevo motor Mercedes podría ser una de las claves para que los de Flavio Briatore "jueguen en otra liga" este año, respecto a 2025. Los de Enstone comparten unidad de potencia con los arrolladores monoplazas de George Russell y Kimi Antonelli.

"Es esperanzador para todo el equipo ver que podemos ser los cuartos más rápidos. Obviamente estamos muy cerca por detrás, y la diferencia por delante de nosotros, viendo hoy que estamos a tres décimas de los McLaren… no están a años luz, así que solo tenemos que centrarnos en lo nuestro y seguir mejorando el rendimiento, y con suerte podremos ir acercándonos poco a poco", declaraba Gasly tras un Shangai "especial".

Según el ex de Toro Rosso, la "buena clasificación" fue clave en China. Esto les permitió acercarse a Ferrariy hasta "superar a los McLaren". Más motivos para creer en la fiabilidad de Alpine y que brindan al francés de la "confianza" necesaria para luchar con los más rápidos del 'paddock'.

El equipo de Enstone se ve con opciones de alcanzar a los cabeza de clasificación y Japón será la primera prueba para ellos: "Al ver a Red Bull, estoy un poco confundido con su ritmo. No creemos haber llegado aún a ese punto, ellos parecen haber bajado un poco este fin de semana, mientras que nosotros hemos dado un paso adelante. Estoy bastante satisfecho, tenemos el potencial para estar en ese grupo". Comentaba en referencia a la distancia con 'Il Cavallino' , McLaren y el equipo de Max Verstappen.

Sin embargo, Pierre también llamaba a la calma: "Las cosas van a cambiar muy rápido esta temporada y es importante que nosotros nos movamos más rápido que los demás, para mantenernos en el tren correcto durante el año". Y añadía que el coche aún tiene "algunas limitaciones en las que están trabajando".

Concluía asegurando que "el objetivo es crear distancia con los que vienen por detrás y pisarles los talones a los que van delante para, sumarse a la lucha". Razones de sobra, para contar con el Gasly más optimista: "No sé si será posible. Los chicos están trabajando muy duro y hay más por venir. Suficiente para ilusionarme".