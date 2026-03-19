El jefe de Mercedes ve su ventaja como un motivo para recibir "ataques políticos próximamente"

Toto Wolff prevé que el resto de motoristas vuelva a quejarse ante la FIA durante la revisión del impacto y rendimiento de los nuevos motores, que puede obligar a los alemanes a hacer modificaciones.

Mercedeses la escudería con más probabilidades de llevarse el Mundial de Fórmula 1 2026. La ventaja de sus motores se ha mostrado en las dos primeras carreras del calendario en las que han completado un doble con las victorias de George Russell y Kimi Antonelli.

Dicha ventaja ya se discutió antes del inicio del campeonato con las múltiples quejas del resto de equipos que no cuentan con su motor en sus monoplazas. Sin embargo, la FIA admitió el motor como legal y puede correr hasta la próxima revisión en verano.

Pese a la firme decisión sobre los motores, Toto Wolff, jefe de Mercedes, prevé que sus rivales vuelvan a replicar ante la FIA dicha sentencia. "Tenemos un buen coche que, en este momento, es capaz de ganar. Veremos qué ataques políticos se lanzarán en las próximas semanas y meses", afirmó Wolff en la rueda de prensa posterior al GP de China en declaraciones recogidas por 'FormulaPassion'.

"De momento, el W17 es un coche que puede ganar", añadió el directivo del equipo alemán antes de emplear la expresión "cuchillos políticos" en relación a los ataques que prevé recibir.

Tras este reciente GP de China, la FIA comenzará una exhaustiva investigación acerca del impacto y rendimiento de los nuevos motores para considerar cambios en la normativa y en los motores de cara al segundo tramo del calendario.