'Bombazo' en Aston Martin: Adrian Newey deja de ser el jefe de Fernando Alonso

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston Martin

Según informa 'Motorsport', Lawrence Stroll ha fichado a Jonathan Wheatley, hasta ahora jefe de Audi, para reemplazar al británico, que volverá a su puesto en la dirección técnica del equipo.

Tan solo cuatro meses después de su nombramiento, Adrian Newey dejará las labores de jefe de equipo de Aston Martin, puesto que heredó de Andy Cowell el pasado mes de noviembre.

Según informa 'Motorsport', su reemplazo será Jonathan Wheatley, actual jefe de equipo Audi, puesto al que llegó el pasado mes de mayo junto al director ejecutivo Mattia Binotto.

De esta manera, Newey volverá a la que es su especialidad: la dirección técnica de la escudería, labor que ejercía en Red Bull.

Tal y como señala el citado medio, el fichaje de Wheatley podría venir aconsejado por el propio Adrian, con el que coincidió durante muchos años en Milton Keynes.

Queda por ver cuándo se incorporará Wheatley dadas las cláusulas de su contrato con Audi, pero parece que Fernando Alonso tendrá nuevo jefe en un equipo Aston Martin que hace aguas desde hace meses.