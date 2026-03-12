La frase de Alonso recordando McLaren-Honda: "Yo parecía que estaba loco, pero ahora..."

Fernando compara aquel coche con el actual Aston Martin y recuerda lo mal que lo pasó: "Expresé frustración en la radio...".

Hace ya más de diez años Fernando Alonso vivió una auténtica pesadilla. Fue también con el motor Honda, aunque con el equipo McLaren. Ahora en Aston Martin la historia se está repitiendo, pero Fernando ha cambiado su actitud. Entonces todos fueron quejas y ahora ha entendido que lo que tiene que hacer es ser más comprensivo.

En la previa del Gran Premio de China, Fernando ha lanzado este discurso sobre lo que ocurrió entonces: "El proyecto de la unidad de potencia no estaba suficientemente maduro, y ahora todo el mundo parece que lo entiende, pero hace dos o tres años, parece que estaba loco hace 10 años, criticando y expresé frustración en la radio, una frustración que existía y como doble campeón del mundo y piloto competitivo no estaba contento con la situación".

Está trabajando en el equipo para que la situación cambie lo antes posible: "Ahora, cuando desde fuera se ve esa situación y la comparan con la situación actual, creo que son más comprensivos, entienden más los problemas. ¿Y qué puedo hacer ahora en el equipo? Trabajar más duro, intentar ayudar a Honda tanto como podamos, dedicar algunos de los recursos que tiene Aston Martin en la unidad de potencia, en los problemas de vibración y despliegue de la batería".

"Somos un sólo equipo y como he dicho, es un comienzo bacheado, pero espero que no dure demasiado, pero la solución igualmente no va a ser inmediata", explica Fernando.

Hace diez años Fernando no pudo esconder sus quejas. Aquel "GP2 engine" por radio se convirtió en historia de la Fórmula 1. Pero ahora su actitud, a pesar de que la situación es muy similar, no tiene nada que ver.